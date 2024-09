Josef Rod dnes 16:59

/FOTO/ Pátek 13. září přinese na Rakovnicko extrémní srážky, a to přes 30 milimetrů. A proto se také okresní dobrovolní hasiči začali připravovat na všechny možnosti. Jak uvedl velitel OSH Rakovník Zdeněk Ledvinka, od pátečního dne do sobotní půlnoci jsou všechny jednotky uvedeny do pohotovosti.