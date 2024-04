Kdysi zde byla dílna, kde se spravovaly pily a dělaly revize, ovšem místnost zůstala prázdná a v ní kromě historických pil zůstalo i mnoho harampádí. „Já už druhým rokem bojovala o navýšení kapacity školy a v únoru se to konečně povedlo. Svolili nám to a já chtěla tento zbytečně prázdný prostor využít. Vymyslela jsem novou počítačovou učebnu a vedle ní vznikne jedna odborná učebna, která ovšem bude sloužit také jako konferenční místnost, která nám chybí. Tím pádem ve druhém patře, kde máme počítačovou učebnu, bych chtěla vytvořit ubytovací prostory, které jsou potřeba pro navýšení kapacity,“ popsala ředitelka.

Úplná kapacita školy ovšem zatím naplněna nebude. Ubytovací prostory totiž stále dostačovat nebudou. „Máme u nás nyní ubytovaných 168 ze 175 dětí, což je drtivá většina. Požádali jsme o navýšení kapacity na 230 žáků, ale jsme omezení nedostatkem prostoru. Obě budovy obsahují jak učebny, tak i domov mládeže. Ale už mám plány, jak kapacitu ubytování ještě navýšit,“ pronesla Lochová a poukázala na staré haly opodál.

Nyní v nich parkuje několik vozů a v přilehlé staré hájovně jsou skladovací prostory. „Já ovšem potřebuji akutně ubytovací prostory, proto uvažuji nad tím, že se objekt zbourá a postaví se nový dům mládeže. Ale bylo by to opět spojené i s učebnami, jako v jiných objektech. Dole by byly garáže pro parkování vozů,“ konstatovala ředitelka s tím, že kraj je rozšíření nakloněn. „Musíme stát ale nohami na zemi. Kraj nemá dostatek financí a my nechceme vše najednou, ale trpělivě a promyšleně. Je ovšem také pravdou, že zájem o našich pět učebních oborů je obrovský, převis máme třeba u lesnictví či veterinářství i čtyřnásobný,“ podotkla.

Uchazeči pochází nejen z Rakovnicka či sousedního Kladenska a Berounska, ale i z dalších koutů kraje. Dojíždí sem i studenti ze Žatecka, Plzeňska a dalších okresů. Část středočeských peněz, ale především těch evropských poputuje do rekonstrukce opravářské a truhlářské dílny, které se nachází v jižní části areálu. Již při prohlídce první jmenované dílny bylo možné spatřit plné zapojení učňů do právě probíhající výměny kol.

„Dopoledne jsme vyvažovali a přezouvali pneumatiky, kluci se ještě učí obrábění, máme soustruhy, frézku, mohou tedy pracovat i na obráběcích strojích. U lesnické techniky je soustruh nepostradatelný. Obrábění musí kluci zvládat a je i součástí závěrečné zkoušky,“ pronesl učitel odborného výcviku Jan Rajchmann ihned poté, co s chlapci dokončil výměnu kol.

Zdroj: Deník/Josef Rod

A také zdůraznil, že nemusí skončit jen jako opraváři lesnické techniky typu traktorů, harvestorů, vyvážecích souprav, motorových pil nebo křovinořezů. „Kluci si dělají i svářecí průkaz, takže mohou pracovat jako svářeči. Dále řidičský průkaz na osobní a nákladní automobily, ale i traktory, takže jejich povoláním může být i řidič,“ uvedl.

Škola disponuje pěti mikrobusy, na kterých se učni zdokonalují v základní údržbě, jako je výměna oleje, brzdové soustavy, běžný servis a pneuservis. V letošním roce se navíc dočkají výrazného vylepšení podmínek pro svou práci. „Vymění se okna, vrata, oprava se týká i úspor tepla. Přibude tu velká montážní jáma, na níž se velmi těším. Bude přes celou šířku dílny, jak má být, i s odsáváním, osvětlením, zásuvkami. Konečně budeme moci pracovat v civilnějších podmínkách a nebudeme se musit plazit po zemi,“ usmál se.

Zdroj: Deník/Josef Rod

Po přesunu do vedlejší truhlářské haly se ozývaly zvuky pily. Práci se dřevem se tu právě učili nejen chlapci, ale i několik dívek. „Zájem o bor je, ale dříve nám kapacita většinu uchazečů nedovolila přijmout, nyní je to mnohem lepší, do prváku můžeme přijmout devět učňů,“ popsal učitel odborného výcviku Martin Tomášek.

Poptávka po truhlářích je značná, zdaleka ne každý se tím ovšem po absolvování školy živí. „Kdyby z každého ročníku třetina absolventů u práce zůstala, bylo by to dobré číslo. Když se jde kluk zeptat do truhlárny na místo, na začátku mu dají dvacet tisíc, oproti tomu ve Valeu třeba třicet. Jenže když se po pár letech vypracuje a zůstane u truhlařiny, může si šikovný truhlář přijít na dvojnásobek oproti již zmíněnému Valeu, jen jde o to vytrvat,“ poznamenal Tomášek.

Hned za dílnami se nachází klec, v níž je umístěn dravý pták. Ten ovšem bude přemístěn do plánované voliéry, která se již staví. Ve škole tedy myslí i na to, aby mohli ubytovaní učňové vybírat z bohaté škály kroužků. „Máme tu klučinu, který se věnuje sokolnictví. Vyžití je zde opravdu velké, máme tu i úly, kterým se věnuje včelařský kroužek, dále myslivecký, rybářský nebo skautský kroužek. Kluci tu mají posilovnu, biliárový stůl nebo laserovou střelnici. Pořád něco vymýšlím, ale ne jen tak z rozmaru, chci, aby se tu děti cítily dobře, měly tu možnosti, jak trávit volný čas a nevymýšleli lumpárny,“ uzavřela s úsměvem ředitelka školy.