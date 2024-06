Provozní doba (do konce června) je shodná s vnitřním areálem , ale vždy do 20:00 hodin. Vstupné do venkovního areálu činí 105 korun a celý den, 85 korun od 16 hodin. Děti od tří do 15 let platí 75 korun za den a 65 korun od 16 hodin, důchodci a studenti o 10 korun méně. Rodinné vstupné je v rozmezí 245 až 385 korun. "Vstupné jsme oproti loňsku mírně podražili. Co se týče novinek, přibylo několik herních prvků, jako interaktivní chodníček či kreslící tabule. Areál je posekaný, keře upravené a břehy posekané," přiblížil Dušan Godeša, jednatel společnosti ÚMK Rakovník.