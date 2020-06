Pro všechny, kteří se po měsících karantény těšili na osvěžení v nově zrekonstruovaném rakovnickém AquapRaku, má jeho provozovatel dobrou i špatnou zprávu. Zatímco provoz venkovního areálu s bazénem se otevře již příští týden ve středu, vnitřní bazén spolu s dalšími atrakcemi zatím zůstává zavřený.

Venkovní areál AquapRaku. | Foto: archiv AquapRaku

Venkovní areál, který zahrnuje venkovní bazén a brouzdaliště, bude mít otevírací dobu od 13 do 21 hodin. Ta se během prázdnin následně ještě rozšíří. Celodenní vstupné do venkovního areálu činí 70 korun za osoby od 15 let, děti od 3 do 15 let platí za celý den 50 korun, rodinné vstupné za dva dospělé a dvě děti činí 215 korun.