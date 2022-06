V pumpě Stavební podnik, spol. s r.o. v Lubenské uliciv Rakovníku byly sníženy ceny benzinu pouze nepatrně. V poslední květnový den stál litr 45,50, o den později 45,30. Nafta byla zlevněna o korunu ze 45,60 na 44,60.

Spotřební daň na paliva je nižší. Benzin leckde zlevnil, ale ne na dlouho

V čerpací stanici Robin Oil nedaleko Šamotky zůstaly ceny totožné v úterý i ve středu. Litr nafty zde řidiči čerpali za 45,90, litr benzínu za stejnou cenu.

Také čerpací stanice Prim v ulici Dukelských hrdinův Rakovníku nezlevnila ani nezdražila. Litr nafty se zde dal pořídit za 44,90, litr benzínu o korunu dráž. „Máme vysvětlení od majitele, které nám zaslal mail. Zde uvádí, že máme v nádržích zásoby pohonných hmot nakoupené s původní spotřební daní, proto dojde ke změně spotřební daně až po vyprodání zásob,“ sdělila vedoucí čerpací stanice při silnici na Kněževes.

Nejčastější příčinou, proč zůstala cena stejná, může být doprodej starších zásob a snížená daň se do ceny promítne až s novým závozem. Alespoň tak to zdůvodnilo i ministerstvo financí. Na kontroly toho, zda prodejci pohonných hmot zlevnili v souvislosti se snížením daně, se chystá ministerstvo příští týden. 8. června začne na týdenní bázi zveřejňovat data o promítání nižší spotřební daně do koncové ceny pohonných hmot. V případě nepříznivých výsledků kontroly je připraveno zavést cenovou regulaci stanovující maximální výši marží u distributorů pohonných hmot.