Zatím s jistotou otevře svoje brány již v pondělí mateřinka v Lužné, což potvrdil i starosta obce Václav Kejla. „Zájem ze strany rodičů je, děti do školky přihlásili, takže začínáme příští týden,“ uvedl.

V Lubné budou mít schůzku, na které budou projednávat znovuotevření školky, v pondělí, přesto starosta obce Pavel Soukup Rakovnickému deníku prozradil, že školka se pravděpodobně otevře 25. května. „Stále ovšem čekáme na pokyny z ministerstva, zda mají děti nosit roušky či nemají, potřebujeme konkrétní informace, abychom věděli, za jakých podmínek školku otevřít. Pokud bude zájem rodičů, byli bychom schopni školku otevřít i dřív,“ říká lubenský starosta.

Senomatský starosta Tomáš Valer má zatím představu, že by školku otevřel 25. května současně se základní školou, kam chodí děti od první do čtvrté třídy. „Zatím ovšem ředitel čeká na podrobné pokyny. Budou se muset udělat určitá organizační opatření, abychom splnili podmínky. Zřejmě bude muset být ve třídách méně žáků, takže bychom udělali určitou selekci mezi dětmi a asi bychom upřednostnili místní,“ předpokládá Tomáš Valer.

Současně se základní školou plánují otevřít školku také v Křivoklátě, zde ovšem čekají na zájem ze strany rodičů. „Když jsme to zavírali, tak jsme zjišťovali, kolik dětí do školky chodí. Zůstaly tam tenkrát čtyři děti, z toho dvě maminky byly na mateřské dovolené. Ale může se to samozřejmě změnit, paní ředitelka je s rodiči v kontaktu. Pokud bude od nich odezva, že by bylo potřeba školku otevřít, my jako zřizovatel se nebráníme otevřít školku i dřív,“ nastiňuje starostka Libuše Vokounová.

Školka v Roztokách se naopak otevře zřejmě až po prázdninách. Důvod ovšem nesouvisí s vládními nařízeními a opatřeními. „V létě jsme plánovali rekonstrukci kuchyně a tak jsme si řekli, že bychom využili čas na opravy a školku do prázdnin vůbec neotvírali. Chceme začít co nejdříve a zároveň chceme být co nejdříve hotovi, aby byl dostatek času na přípravu,“ vysvětluje Lenka Peterková, starostka Roztok.

V Rakovníku se starosta Luděk Štíbr sejde s ředitelkami školek v úterý a konečné rozhodnutí o znovuotevření vzejde po středeční radě města. „Čekáme na metodický pokyn z ministerstva školství. Zatím tedy přesné informace, jak mají školky fungovat, nemáme, ovšem je pravda, že jsme zaznamenali velkou poptávku ze strany rodičů. Ti se nás ptají i na ulici, kdy se školky opět otevřou, poptávku zjistíme i od ředitelek samotných, které jsou s rodiči v kontaktu. Více tedy budeme vědět po středeční radě, ale co jsem zatím koukal, tak většina měst směřuje otevírání na 25. květen,“ uvedl rakovnický starosta.

Společně s otevřením prvního stupně základní školy zřejmě otevřou školky i v Novém Strašecí. „Čekáme na podmínky z ministerstva. V pondělí máme zasedání krizového štábu, na kterém bychom měli datum znovuotevření stanovit. Pravděpodobně to bude 25. května, ale bude záležet i na ostatních členech štábu,“ sdělil novostrašecký starosta Karel Filip.

Vůbec jasno zatím nemají třeba v Jesenici, Lišanech, Šanově či Čisté. Starostové a ředitelé shodně čekají na podmínky z ministerstva, ale také zájem rodičů.