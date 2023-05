Téměř čtyřicet odsouzených žen z drahonické věznice běh ve středečním dopoledni hladce zvládlo, v cíli se pak společně vyfotily a předvedly i pár tanečků, než se vrátily do svých cel.

„Máme z toho skvělý pocit. Moc jsme netrénovaly, po práci jsme si daly vždycky dvě kolečka. Měly jsme se na co těšit,“ prozradila odsouzená Růžena, která si odpykává trest odnětí svobody na dvaapadesát měsíců. „Ještě mi zbývá čtyřicet. Už se hrozně moc těším na svobodu. Moje dcera běhá, tak budu běhat s ní,“ dodala.

Kdo neskáče není Čech. Jak fandíte hokejové reprezentaci na mistrovství světa

Spolu s odsouzenými běžela i Barbora Černošková, která je od loňského roku patronkou dětského Běhu se žlutou stužkou. „Děti uvězněných rodičů jsou sekundární oběti trestných činů, snažím se připomínat, že ony nemohou za to, co spáchali jejich rodiče, a měli bychom k nim takto přistupovat,“ vysvětlila.

Matky za mřížemi

Letošní ročník zaměřený na ženy je pro ni blízkým tématem. „Jsou to často matky. V Drahonicích jsem mluvila s jednou odsouzenou, která má stejně staré děti jako já, což bylo takovou temnou připomínkou, co se může stát, když kolem sebe nemáte dobré lidi a život vezmete za špatný konec,“ poznamenala Černošková, která přiznala, že běh není jejím hobby.

„Ale přesto se mi běželo velmi dobře. Považuji to za tak dobrý nápad, že se dokážu hecnout. Tato trať je přece jen kratší, a když navíc působíte jako motivace pro ostatní, je to fajn a běhám na adrenalin,“ dodala.

Pomáhají pohybem. Rakovničtí běžci podpořili poradny pro lidi s demencí

Hlavní části Běhu se žlutou stuhou určené pro veřejnost každoročně předchází série závodů, které absolvují odsouzení muži a ženy přímo ve věznicích. Letos už je zapojili běžci z Vazební věznice Ruzyně, z oddělení pro výkon trestu odsouzených žen v Domově sv. Karla Boromejského, Věznice Stráž pod Ralskem a z Věznice Světlá nad Sázavou, která je největší českou ženskou věznicí. Dosud se na trať vydalo 150 odsouzených, dalších zhruba 200 se na letošní závod chystá.

V českých věznicích si odpykává trest zhruba 1500 žen. Mnohé z nich přitom mají děti. Uvěznění matek má tak dopad i na sociální systém a celou společnost.

Inspirace ze Singapuru

Iniciátorkou Běhu se žlutou stužkou v České Republice je Gabriela Slováková, bývalá ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Inspirovala se na mezinárodní vězeňské konferenci v Singapuru. „Singapurci tam běželi, bylo jich několik tisíc a měli žluté stužky. Viděla jsem, jaká je tam velká podpora společnosti pro lidi s trestnou minulostí, i když v tom jejich vězení je to daleko tvrdší než u nás. Myšlenka běhu se mi zalíbilo,“ přiblížila okolnosti vzniku tradice Slováková, která se ve vězení snaží starat o odsouzené, řešit nejen jejich dluhy, závislosti a rodiny, ale také je podpořit.

Svět venku není přátelský

„Venku je společnost moc nepřijímá. Nejdůležitějším prvkem, aby se mohli odsouzení zapojit, je podle mě elementární podpora. Je to těžké a ne každý si zaslouží druhou šanci. Někdo ji odmítá, chová se špatně. Pak jsou tu ale ti, co na sobě hodně makají a tu šanci nedostanou. Nemají kde bydlet, práci nenajdou, protože mají záznam v trestním rejstříku. Aby to člověk venku zvládl sám, musí mít velkou odvahu. Když má špatnou minulost, ústavní péči, za sebou několik trestů, drogy… Když jim nepomůžeme, budou se vracet a nadále nás ohrožovat. Chceme vězňům ukázat, že nejsou prašiví, chceme jim pomoci, pokud se budou snažit,“ dodala.