Jedná se o řidiče služebních vozidel, psovody, příslušníky eskortní služby, strážné, kteří zabezpečují vnější perimetr, a dozorce. Na vybraná služební místa není nutná maturitní zkouška a stále je poskytován zajímavý náborový příspěvek.

A i přesto, že se jedná výhradně o mužskou věznici, najdou zde široké uplatnění i ženy. „Příslušník nemusí mít dva metry a být samý sval, ale je to zejména o jeho osobnosti a komunikačních schopnostech, proto zde nachází své uplatnění i dívky a ženy,“ doplnila mluvčí věznice Lenka Pašková.

Vedle služebních míst nabízí věznice také pracovní místa, a to konkrétně na pozicích lékař, psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog, pedagog volného času a vychovatel. A zejména poslední uvedené pozice mají významný podíl na zapojení odsouzených do společenského života na Rakovnicku již po dobu výkonu trestu.

Odsouzený pod jejich vedením a dohledem nejen vyrábějí rozličné množství výrobků, které následně putují k vybraným subjektům, ale účastní se také mnoha akcí nejen pro město Rakovník. „Odsouzení se zapojili například do čištění koryta v obci Příčina, do údržby školní zahrady v Rakovníku a v Kněževsi, přípravy dětského tábora v Krtech či do výpomoci v podobě asistentů pro vozíčkáře na hradě Krakovec. V určitém ohledu jde o náročnou, ale určitě zajímavou práci s dlouhodobou perspektivou, zejména v dnešní, velmi nejisté době,“ uzavřela mluvčí oráčovské věznice.