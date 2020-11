/VIZUALIZACE/ Město Rakovník už ví, kdo postaví nové víceúčelové studijní a společenské centrum. Vybrána byla společnost POHL, která městu předložila nabídku ve výši 88,6 milionu korun bez DPH. Ještě nedávno se přitom hovořilo o nákladech výrazně vyšších.

Budoucí podoba nového víceúčelového studijního a společenské centra v Rakovníku. | Foto: MěÚ Rakovník

„Já si osobně myslím, že je to dobrá zpráva. Dokud to půjde a budeme mít vlastní kapacity, budeme výstavbu hradit ze svých peněz, kolik to ovšem bude, se bude projednávat až na prosincovém zastupitelstvu, kdy se budou nastavovat všechny finanční toky,“ říká místostarosta Rakovníka Jan Švácha (Společně pro Rakovník). Město si na výstavbu vzalo stomilionový úvěr, avšak může z něj vyčerpat libovolnou částku.