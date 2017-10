Vichr poškodil střechu rakovnické sokolovny

Rakovník – Na mnoha místech republiky dnes začali lidé sčítat škody po extrémně větrném počasí panujícím o uplynulém víkendu. A přestože se Rakovnicko spolu s Berounskem řadí mezi ty nejklidnější lokality v republice, hasiči museli v neděli v okrese Rakovník vyjíždět až k šestačtyřiceti případům.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Jedním z nich byla i poškozená střecha rakovnické sokolovny, od letošního jara národní kulturní památky. Podle slov mluvčího středočeských hasičů Ladislava Holomčíka v neděli v podvečer do Tyršovy ulice kvůli tomu zamířila hasičská cisterna i auto vybavené výškovou technikou.



„Přibližně v 17.30 hodin na místo dorazili hasiči, kteří zajišťovali kotvící prvky pro větrem poničenou střechu. Po zásahu předali budovu sokolovny majiteli,“ uvedl Ladislav Holomčík.



Majitelem sokolovny je město Rakovník, jejím správcem je ale TJ Lokomotiva Rakovník. V době nehody byl na místě její předseda Miroslav Koloc, který celou situaci zpětně popsal takto: „Vítr ze střechy utrhal asi šest až sedm velkých plátů plechu, a do sokolovny začalo pršet. Okamžitě jsme proto zavolali hasiče. Hlavně jsme ale měli strach, aby uvolněné plechy někoho nezranily. Našly se totiž až v přilehlém parku v Čermákových sadech, kusy byly až u volejbalových hřišť.“



Přivolaní hasiči proto místo zabezpečili a preventivně ho ohradili páskou, aby se lidé vyvarovali pohybu tam, kde by hrozilo potenciální riziko nebezpečí. Sokolovna i přes značné poškození zůstala provozuschopná a přístupná bude sportovcům i pro další dny, kdy ji čekají lokální opravy střechy. Momentálně její části nahradily provizorní plachty.



„Na střechu jsme přes půdu dali plachty, aby dovnitř nezatékalo a voda se nedostala do elektřiny. Trochu vody prosáklo stropem, tak snad to rychle vyschne. Nebylo to ale zase tak hrozné. V tu dobu, kdy hasiči zasahovali na střeše, nacvičovali v tělocvičně ženy na sletovou skladbu a cvičení ani nemusely přerušit,“ popisoval předseda TJ Lokomotiva Rakovník.



Správce se po události dohodl na kontaktování pokrývačské firmy s městským odborem správy a majetku. „Budeme se snažit sokolovnu uvést do původního stavu. Hlavně, aby tam nepršelo. Se střechou ale nikdy předtím žádný problém nebyl. Byť je v původním stavu,“ řekl Miroslav Koloc.



Rakovnická sokolovna čeká na celkovou rekonstrukci dlouho. Postupně se ale daří některé její části citlivě obnovovat. Došlo k výměně vstupních dveří i hlavního schodiště, částečné výměně oken a odvodnění a s tím spojené výměně některého cihlového obložení.



Předseda TJ Lokomotiva Rakovník uvedl, že částka, která by pokryla rekonstrukci venkovní části, tedy pláště budovy, včetně její střechy, je odhadována na 40 až 50 milionů korun. Stejně tak doufá, že titul národní kulturní památky by mohl dopomoci k získání peněz z některého z dotačních titulů.