Silný vítr, který do Česka dorazil v neděli večer, neustal ani v pondělí v noci a v úterý ráno. Od pondělní 21. hodiny do desáté hodiny ranní přibylo na Rakovnicku celkem šestnáct událostí souvisejících s větrem.

V Olešné spadl kvůli silné vichřici strom na jednu z hospodářských budov zámku. Hasiči ho museli odstranit pomocí vysokozdvižné plošiny. | Foto: Magdalena Lechnerová

V Kozojedech se stala dopravní nehoda, kdy vůz narazil do spadlého stromu, ve třinácti případech se jednalo o popadané stromy. V Novém Strašecí vítr utrhl plech na střeše zhruba ve výšce osmi metrů a v Řevničově byly popadané dráty elektrického vedení. „Dráty ležely na domě a na silnici, takže to dobrovolní hasiči zajišťovali s pomocí pohotovostní služby rozvodných závodů. Není toho málo, určitě je mnohem více zásahů, než bývá obvyklé, ale není to nijak extrémní. Večer by měl vítr konečně ustávat,“ sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.