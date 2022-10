Mateřinka v lokalitě na Zátiší je známá svým sportovním zaměřením, a tak nová tělocvična byla velmi zapotřebí. Do této doby, a to pouze starší děti, chodily cvičit do tělocvičny Masarykovy obchodní akademie.

„Kromě cvičení zde budou probíhat i kulturní akce, jako besídky, divadla, letní akademie. Děti mohou být pohromadě v jednom prostoru, což je fajn,“ konstatovala ředitelka Radka Sabová.

Video, foto: Veletrh práce a vzdělání lákal stovky žáků a uchazečů o zaměstnání

Náklady na rekonstrukci, která trvala od konce června do konce září, přesáhly půldruhého milionu korun a zahrnovaly opravu podlah a stěn v pavilonu a v umývárně, osazení nových dveří, kazetové podhledy, novou zdravotechniku včetně úpravy vodovodu a kanalizace a rekonstrukci elektroinstalace.

Letošní stavební práce navázaly na ty loňské, kdy se opravilo několik kanceláří, další část chodeb a sociální zázemí pro pedagogický sbor. Neočekávanou rekonstrukcí pak byla oprava podlahy jedné z učeben. „V půlce července praskla trubka u kotle, která byla již ztrouchnivělá a voda se dostala do celé třídy. Musely se oškrábat zdi, nově nahodit a položit lino. Práce dělala stejná firma, jako celou plánovanou rekonstrukci,“ popsala Sabová.

Podívejte se: Děti v šanovské mateřince si užily Dýňování, rodiče pomáhali

Co se týče vybavení nových prostor, část hradila školka ze svého rozpočtu, 30 tisíc z grantového programu Tesca Vy rozhodujete, my pomáháme, kde školka triumfovala a některé herní prvky zakoupila společnost Valeo. Na stavbu tělocvičny rovněž přispělo centrum Drak.

V plánu jsou další opravy

Radka Sabová by v příštím roce nechala ráda vyasfaltovat povrch mezi pavilony a kuchyní, a to včetně chodníků v zadní části. „Ty jsou opravdu v dezolátním stavu. Kuchyň máme mimo pavilony a vozit jídlo po nerovném povrchu je náročné. V budoucnu by bylo zapotřebí zrekonstruovat kuchyň, chodby v pavilonech i zázemí pro pedagogy. Školka je stará čtyřicet let a některé prostory jsou ještě původní,“ pronesla ředitelka MŠ Průběžná.