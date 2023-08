Video, foto: Rudský kemp s angličtinou láká děti již třináctým rokem

Již třináct let pořádá Zuzana Valchářová v areálu bývalého mlýna na Rudě příměstský kemp s angličtinou. O prázdninách jsou vždy dva kempy pro zhruba 15 dětí od 6 do 14 let.

Zuzana Valchářová pořádá již třináctým rokem v areálu bývalého mlýna na Rudě příměstský kemp s angličtinou. | Video: Ivana Rezková