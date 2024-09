Josef Rod dnes 09:39

/VIDEO/ Takto ve čtvrtek ráno 19. září odjížděla kolona hasičů s věcmi, které byly přivezeny z celého Rakovnicka, ať už do Nového Strašecí nebo do Dráčku v Rakovníku. "Děkuji všem hasičům, ať už dobrovolným nebo profesionálům, kteří s námi pomáhají a přejeme šťastnou cestu ke Krnovu. Ještě jednou velké díky i všem obcím, které v tom jely s námi a sami vidíte, co se dá zvládnout za 24 hodin, když se chce," sdělila Andrea Nytrová Parobková.