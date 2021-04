Jak uvedl ředitel SZEŠ Ivan Kup, provoz botanické zahrady je zajištěn i pro tento rok, a to především díky financím z kraje, ale také z města.

„Majetkové a další vztahy mezi městem a školou jsou vyjasněné. Město zahradu podporuje formou grantu ve výši třiceti tisíc a škola zjistila po obdržení rozpočtu z kraje, že může zaměstnat zaměstnance na další rok. Letos tu budou dokonce dvě pracovnice. Jsme rádi, že unikátní botanický systém zůstane zachovaný a o zahradu bude postaráno,“ je přesvědčen Ivan Kup, ředitel zemědělky, která zde provádí praktická cvičení.

Zahrada bude veřejnosti otevřena od 3. května, ve všední dny od 8 do 14 hodin, později do 16 hodin. „Možné je zahradu navštívit také o víkendu, a to na základě domluvy,“ doplnil Kup.

Kromě toho si zájemci v těchto dnech poblíž Botanické zahrady mohou vyzkoušet včelí stezku, kterou připravili Rako-včelaříci. Soutěž potrvá až do neděle a hraje se o zajímavé ceny.