/FOTO, VIDEO, PROGRAM/ Poslední dubnový víkend se po zimní přestávce znovu otevřou brány muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. Návštěvníci se mohou těšit na zrekonstruovanou expozici a vyhlídkové jízdy nostalgickou lokomotivou Kafemlejnek do Rakovníka a Řevničova.

| Foto: ČD muzeum Lužná u Rakovníka

Až do konce října je pro veřejnost připravena celá řada akcí a výjezdů parních lokomotiv. „Jsem rád, že po zimní přestávce můžeme přivítat u nás v muzeu v Lužné veřejnost. Jako každý rok jsme si pro návštěvníky připravili zajímavý program plný akcí. Mohou se těšit třeba na Setkání Bardotek, Modelvíkend nebo Parní víkend a letos se tu také představí strongmani, kteří mezi sebou změří síly. Návštěvníci se mohou těšit i na zrekonstruovanou vnitřní expozici,“ popisuje Marek Plochý, ředitel ČD Muzea v Lužné u Rakovníka.

Hlavní atrakcí při zahájení návštěvnické sezony budou jízdy parním vlakem. V jeho čele pojede lokomotiva Kafemlejnek, vyrobená v roce 1901. Párou se mohou návštěvníci svézt po oba víkendové dny do Rakovníka a také do Řevničova.

Nostalgický vlak bude odjíždět v 9:40 z Lužné a do Rakovníka přijede v 9:57. Zpět se vydá z Rakovníka v 10:35 a do Lužné dorazí v 10:53. Přesně v poledne se parní vlak vypraví z Lužné do Řevničova, kam má plánovaný příjezd ve 12:16.

Na cestu zpět se z Řevničova vydá ve 12:40 a do Lužné dorazí ve 12:55. Ve 13:40 pak bude vlak odjíždět z Lužné opět do Rakovníka (příj. v 13:57). Na závěrečnou zpáteční jízdu se vypraví z rakovnického nádraží ve 14:35 a do Lužné přijede ve 14:53.

V ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka se nachází největší sbírka parních lokomotiv na našem území, z nichž některé pamatují ještě období Rakouska-Uherska. K vidění jsou také historické motoráčky, dieselové či elektrické lokomotivy, dobové osobní a nákladní vozy a mnoho dalších zajímavých exponátů ze železničního provozu.

ČD Muzeum v Lužné u Rakovníka je v dubnu a květnu otevřené o víkendech a o svátcích od 9:30 do 17:00, od června do srpna od úterý do neděle a ve svátky od 9:30 do 17:00 a během září a října o sobotách, nedělích a svátcích od 9:30 do 17:00.

Přehled plánovaných akcí:

13. a 14. května – Parní víkend: Největší parní akce ČD Muzea v roce 2023. Návštěvníci se mohou těšit na jízdy zvláštních vlaků, přehlídku lokomotiv na točně nebo noční fotografování v areálu muzea.

20. května – Strongmani: Závody strongmanů v ČD Muzeu – siláci ve třech váhových kategoriích, pět silových stanovišť se železniční tematikou, mystery disciplína a další. Cílem akce je podpořit nadaci Muži proti rakovině.

27. května – Rodinný den: Zábavný den zaměřený na rodiny s dětmi. Pro návštěvníky budou připraveny různé soutěže a hry s odměnou na konci. V provozu bude také úzkorozchodná drážka s parní lokomotivou Krauss č. 21.

24. a 25. června – Modelvíkend: Největší modelářská akce letošního roku, která oslaví již 10. ročník. U této příležitosti se v sobotu uskuteční Mistrovství ČR v železničním modelářství. Akci doplní přehlídka lokomotiv na točně či modelářská burza.

7. a 5. srpna – Parním vlakem k Berounce: Jízda historickým vlakem z Lužné u Rakovníka k Berounce, na Křivoklát nebo až do Nižboru. V případě vyhlášení nebezpečí sucha bude parní lokomotiva nahrazena motorovou lokomotivou.

5. července a 30. srpna – Z muzea do muzea: O prázdninových středách mohou zájemci spojit návštěvu našeho největšího železničního muzea v Lužné u Rakovníka s projížďkou historickým motorovým vozem, který pojede do Chomutova. Zde bude zpřístupněn železniční depozitář Národního technického muzea.

7. a 8. října – Setkání Bardotek: Jízdy zvláštních vlaků, přehlídka lokomotiv na točně, noční fotografování v areálu muzea.

28. a 29. října – Ukončení sezony: Jízdy zvláštních vlaků, strašidelný den.