Vedení Jednoty z důvodu velkého tlaku na personál proto v polovině března přistoupilo k plošné úpravě otevíracích dob.

„Ve většině případů se jedná o zkrácenou středu případně čtvrtek, dle závozů z velkoobchodu. Na několika prodejnách jsme udělali po dohodě s vedoucími výjimku a upravili otevírací dobu individuálně. Cílem tohoto opatření je, aby si personál našich prodejen mohl po zvýšené zátěži odpočinout a nabrat tak síly na další den v této vypjaté době,“ vysvětluje Filip Kuthan.

Ten také potvrdil, že v prvních dnech, kdy propukla epidemie koronaviru i v Česku, se maloobchodní obrat výrazně zvýšil. Postupně však nákupní horečka opadla. „Samozřejmě do výsledků zahrává i již zmíněná úprava otevírací doby jednotlivých prodejen a bohužel nyní i ve velké míře náklady spojené s neustálým pořizováním předražených ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků,“ přibližuje předseda Jednoty.

Zvýšený obrat zaznamenaly zejména prodejny na venkově. „Zvýšený obrat přisuzujeme tomu, že se zákazníci začali vyhýbat velkým hypermarketům z důvodu větší koncentrace lidí a s tím spojené obavy z nákazy. Navíc kvůli vyhlášené karanténě a zavřeným školám již začala chatařská sezóna, což přivedlo další zákazníky do venkovských prodejen,“ povšiml si Filip Kuthan.

Velký nárůst poptávky zaznamenaly prodejny u trvanlivých potravin jako je mouka, rýže, těstoviny, konzervy, ale také u drogistického zboží, jako jsou například dezinfekce, vlhčené ubrousky či ochranné rukavice. „U těchto produktů už začíná být problém se zásobováním. Dokonce se zdá, že by mohl být brzy problém i s mikroténovými sáčky, a to kvůli nařízení vlády, které říká, že maloobchod s potravinami poskytne zákazníkovi ochranné rukavice, nebo alespoň mikroténové sáčky. Po tomto sortimentu je nyní obrovská poptávka napříč celým trhem,“ povšiml si Filip Kuthan.

V Jednotě, stejně jako všude jinde, se musí popasovat s velkým nedostatkem ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. „Z důvodu dlouhých dodacích lhůt jsme byli nuceni oslovit místní krejčovství, kde jsme objednali do začátku šest set textilních roušek pro náš personál. Nyní jsme ve fázi, kdy stále objednáváme další a další potřeby a jakmile dorazí nějaká zásilka, okamžitě rozvážíme po prodejnách. Personálu jsme doposud zajistili omezené množství ochranných rukavic, brýlí, roušek, dezinfekcí na ruce,“ přibližuje Filip Kuthan.

Ten zároveň děkuje zaměstnancům, kteří v této nelehké době stojí v první linii, a to bez profesionálních ochranných pomůcek. „Je to obrovská služba spoluobčanům a měli bychom být na ně všichni patřičně hrdí a dávat jim to i najevo. Když naopak někteří zákazníci nejsou ochotni dodržovat určitá opatření, měli by se nad sebou zamyslet a neohrožovat ostatní,“ dodává ředitel rakovnické Jednoty.