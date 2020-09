Vlakové nádraží v Rakovníku by se na jaře roku 2022 mělo dočkat rekonstrukce

Železniční stanice v Rakovníku by se měla v příštích letech dočkat rekonstrukce, za níž cestující bojovali i peticí. V současné době pokračují přípravy na získání dokumentace pro územní rozhodnutí. Práce by měly začít na jaře roku 2022 a skončit do dvou let. Deníku to potvrdila mluvčí Správy železnic Nela Friebertová.

Železniční stanice v Rakovníku | Foto: Deník / Miroslav Elsnic

Petici požadující modernizaci místního nádraží, která vznikla v Rakovníku na sklonku minulého roku, podepsalo téměř čtrnáct set lidí. „Chceme celkově zlepšit prostředí nádraží, které už nevyhovuje potřebám jednadvacátého století. Stačí se podívat do Berouna, kde je nádraží moderní,“ řekl člen petičního výboru, rakovnický zastupitel Vladimír Kvasnička. „Potřebovali jsme získat alespoň tisíc podpisů, aby se s námi někdo bavil. Nakonec jich máme skoro o čtyři stovky více,“ doplnil. Deník se obrátil s dotazem na Správu železnic, která nádraží vlastní, zda se v budoucnu rakovnické nádraží dočká rekonstrukce. Podle mluvčí Nely Friebertové Správa železnic rekonstrukci připravovala už před peticí. V současné době je schválený záměr projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, příprava stavby bude pokračovat dokumentací pro územní rozhodnutí. Agátka výstavou a zábavně odstartovala šestý rok tvoření Přečíst článek › Friebertové potvrdila, že záměrem je komplexní modernizace železniční stanice. „Náplní je zejména výstavba nových nástupišť, zajištění bezbariérového přístupu do prostor určených pro cestující a rekonstrukce kolejiště, která umožní zvýšení rychlosti průjezdných kolejí. Stanice bude dále vybavena novým zabezpečovacím zařízením, stejně jako přilehlé traťové úseky do Lašovic a Chrášťan,“ uvedla mluvčí Správy železnic a připomněla, že v rámci stavby budou řešeny rovněž parkovací plochy v prostoru u výpravní budovy. Realizace se předpokládá od dubna roku 2022 do dubna 2024. Před více než dvěma lety se částečné rekonstrukce za více než čtyři miliony korun dočkala rakovnická nádražní budova, kde byla vyměněna okna i dveře a opravena fasáda. Krušovické pivní slavnosti letos nebudou Přečíst článek › V sousedním Berouně již mají zmodernizované nástupiště, v předchozích dnech byla navíc slavnostně zahájena rekonstrukce nádražních budov. Do dvou let by zde místo starých vysloužilých budov měla stát zcela moderní výpravčí budova. Oprava a modernizace si vyžádá investici ve výši zhruba 288 milionů korun bez DPH.

