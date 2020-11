Vlaky mezi Rakovníkem a Kralovicemi nahradily autobusy. Důvodem je covid

Personální krize zastavila do odvolání vlaky na lince S53 Rakovník - Kralovice u Rakovníka. Důvodem je, že zaměstnanci řízení provozu onemocněli koronavirem. Na trase je proto zavedena náhradní autobusová doprava. A to minimálně do 15. listopadu.

Podle informací Českých drah ale zastávku ve Strachovicích u Čisté autobusy obsluhovat nebudou. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude následující: v Rakovníku před staniční budovou; v Lubné - na zastávce BUS "Lubná, u samoobsluhy"; v Příčině - na zastávce BUS "Senomaty, Hostokryje, rozcestí" a na zastávce BUS "Příčina", v Zavidově - u železničního přejezdu na zastávce BUS "Zavidov, žel.zast."; ve Všesulově - na zastávce BUS "Všesulov"; v Čisté - před staniční budovou a v obci na zastávce BUS "Čistá"; v Kožlanech - u křižovatky k žel. zastávce a na zastávce BUS "Kožlany, u školy" a v Kralovicích u Rakovníka - před staniční budovou.

