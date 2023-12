„Investice byly dosud dlouhodobě podhodnocené a stav majetku VKM jako celku se zhoršoval,“ vysvětlil ředitel a připomněl, že dodávání vody ve středních Čechách je nákladné i kvůli velkým vzdálenostem od zdrojů. V některých případech činí délka potrubí i 80 až 130 kilometrů.

Podle Živnůstka by na zajištění běžné obnovy sítě bylo potřeba investovat ročně zhruba 500 milionů korun, dosud to přitom bylo kolem 300 milionů. „To nelze dlouhodobě udržet. Přenášíme problém na budoucí generace,“ poznamenal s tím, že po aktuálním zdražení budou roční investice představovat přibližně 400 milionů korun.

Nového Strašecí se týká pouze zdražení vodného, který vzroste na 101 korun. Kanalizaci totiž provozují Technické služby města, které cenu stočného pro příští rok určily na 59,49 koruny.

Je to síla, zní z radnice

Skokové navýšení vodného se ale městu nelíbí. „Je to opravdu síla a jsme rezolutně proti takovému zdražení. Jeho odůvodnění potřebou rozsáhlých investic do obnovy infrastruktury mi přijde směšné. Třeba u nás se za dvacet let nepostavil ani nezrekonstruoval jediný metr vodovodu. Rozhodně nechceme, aby za to platili naši občané. I na Rakovnicku musí RAVOS investovat do vodovodů, které stárnou, a vodné a stočné mají dohromady o 41 korun levnější,“ uvedl starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Zpráva nepříjemně zaskočila i starosty a starostky obcí v okolí Nového Strašecí. A spojili své síly. Dodavateli předloží Memorandum s návrhem zvýšení cen za vodné a stočné pro rok 2024 ve výši roční míry inflace za rok 2023 (ke druhé polovině listopadu 2023 byla očekávaná míra inflace 10,8 procenta + 2 procenta z důvodu změny sazby DPH na vodné a stočné).

Memorandum podpořilo už přes dvacet obcí, vedle Nového Strašecí a Rynholce například i Stochov, Lány, Kačice, Kamenné Žehrovice, Tuchlovice nebo Žilina. Jejich společným cílem je udržet přiměřenou výši nákladů za vodné a stočné pro občany obcí, takzvaně sociálně únosnou cenu, v souladu s cíli společnosti VKM.