„Začátek sezony byl opravdu velmi špatný, ještě v polovině července to nebylo úplně ono, ale poslední dva tři týdny jsou určitě lepší, řekl bych, že standardní. Lidé sem jezdí hlavně ke konci pracovního týdne, kdy si udělají prodloužený víkend,“ shrnul dosavadní vodáckou sezonu provozovatel kempu Višňová II Dušan Čížek. Situace je příznivá nejen pro pěší turisty, ale i pro vodáky. „Ti jezdí poslední týdny hodně, i když hladina vody po vedrech klesla. Hlavně ze Zvíkovce či Skryjí, dolu k Berounu už je to horší,“ povšiml si Čížek.

Zcela plno má již čtyři týdny provozovatel kempu Na Slapnici Stanislav Kužel. „První dva červencové týdny byly slabé kvůli covidu, ale nyní mám plné chaty a ani stany či karavany se sem už nevejdou, takže musíme zájemce odmítat. Spousta lidí přesunula dovolenou i na září, tak i tam jsou víkendy v podstatě plné,“ popisuje Kužel.

V kempu Riviéra u Zbečna pořádají hudební dny, které podle provozovatele Michala Linka velmi pomáhají. „Docela se to zlepšilo, a vedle koncertů nám také pomohla stříbrná medaile na Nově, kterou nám udělil prázdninový inspektor. O víkendu tu během dne může být až tisíc lidí. Co se týče všedního dne, od června je to pořád stejné, zájem samozřejmě není takový. Kvůli covidu se vymazaly nasmlouvané firmy, školy, protože nikdo nevěděl, kdy opatření skončí,“ vysvětluje Link.

Ten také pochytil, že menší zájem je o všední dny i o lodě. „Co jsem mluvil s lidmi z ASK, tak mají rozpůjčováno o čtyřicet procent méně lodí o všední den. Ale jinak si myslím, že sezona nakonec dopadne ještě víceméně dobře."

Podle provozovatelky tábořiště Mezi Mosty v Roztokách Zuzany Frankové sjíždí řeku úplně jiná sorta lidí, než byli v tábořišti zvyklí. „Většinou sem lidí najíždějí od čtvrtka na prodloužené víkendy, jinak je tu mrtvo. Jsme malé klasické tábořiště a raději tady budu mít patnáct trempů s kytarou než padesát lidí z firemní akce, kteří tu udělají bordel, ale nic o tom neví. Na lidi, kteří jezdí letos, zkrátka úplně zvyklí nejsme, raději bychom klasické trempy a vodáky, kterých přece jen jezdí méně. Ti se většinou domlouvají s partou, ale letos nevěděli, co bude,“ povšimla si Zuzana Franková.

Pokud si tedy někdo chce zapůjčit loď na všední den, má velkou šanci na úspěch, o víkendu je to už horší, což potvrdil i Roman Werner z půjčovny lodí Kanoe Žloukovice. „Pátky a soboty máme většinou plné, ve všední dny jsou ještě volné lodě. Jinak vodáci docela jezdí, hlavně o víkendu. Spousta lidí vyměnila loď za zahraniční dovolenou,“ říká Werner.

V půjčovně lodí ASK mají volné lodě od příštího víkendu. „Zájem není špatný, ale takový nerovnoměrný. Záleží i na počasí, je to hodně nárazové,“ hlásí z půjčovny ASK Na Berounce.