První větší nápor vodáků zaznamenaly půjčovny lodí krátce před prázdninami. „Na vodu vyrazilo hodně zaměstnanců firem nebo školy. Školy volí většinou kánoe, ale lidé z firem spíše rafty, aby si mohli v klidu posedět, dát si pivo, ale snažíme se obecně půjčování raftů lidem rozmlouvat, že by se s nimi na Berounce zbytečně dřeli,“ vysvětlil Deny z půjčovny ASK Roztoky.

Rafty příliš nedoporučuje ani majitel půjčovny lodí Admirál Žloukovice Davida Kolbek. „Je sucho, voda je pomalejší, místy by to museli vytlačit, hlavně pod suchými jezy, jako je třeba ten v Roztokách, tam je to opravdu bída,“ poznamenal.

Letní nápor očekávají i ve Žloukovicích, podle Kolbeka ale záleží především na počasí. „Když ve zprávách hlásí, že budou bouřky, lidé volají a ruší rezervace,“ dodal.

Náklady na dopravu lodí mírně stouply

ASK Roztoky má k dispozici téměř 300 lodí. Ke zvýšení půjčovného letos nedošlo, zdražila se pouze doprava. „Zvýšili jsme ceny někdy loni nebo předloni, nemůžeme zdražovat donekonečna. Mimo naše výdejny jsme ale mírně zdražili dopravu, která teď stojí 17 korun za kilometr tam i zpět. Alespoň tak motivujeme lidi, aby více jezdili k výdejnám a nemuseli tolik utratit,“ poznamenal Deny.

Ceník za dopravu se změnil také ve žloukovické půjčovně Admirál. „Jsme malá rodinná půjčovna, takže jsme přistoupili k navýšení ceny za dopravu. Jezdíme po celé Berounce, ale sídlíme ve Žloukovicích, proto si účtujeme více, pokud jedeme třeba do vzdálenější Plzně. Měnilo se to ale jen o sto, nejvýš dvě stě korun. Jinak naše standardní trasa bývá kolem Roztok, Žloukovic nebo Nižboru, kam jezdíme prakticky denně,“ připomněl Kolbek.

Roman Werner, který vlastní půjčovnu Kanoe Žloukovice, naopak nechal ceny už třetí sezonu neměnné. „Vodáků přesto zatím moc není. Lidé od té doby, co skončil covid, hodně cestují. Předtím to bylo mnohem lepší,“ dodal.

Ceny za půjčení lodí

ASK Roztoky



Kanoe – 500 Kč za den, kanoe rodinná – 600 Kč, malý raft – 1100 Kč, velký raft – 1500 Kč, kajak – 350 Kč

(u všech variant platí po více dnech sleva)

Cena dopravy mimo výdejny – 17 Kč za kilometr



Admirál Žloukovice



Dvoumístná kanoe – 470 Kč za den, trojmístná kanoe – 570 Kč za den, malý raft – 1100 Kč za den,

velký raft – 1400 Kč za den, kajak – 400 Kč za den

(u všech variant platí po více dnech sleva)

Cena dopravy je závislá na místě



Kanoe Žloukovice



Kanoe Vydra (pro 2 osoby) – 300 Kč za den, kanoe Tukan (pro 3 osoby) – 300 Kč za den

Cena dopravy: 12 Kč za kilometr