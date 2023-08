/VIDEO, FOTO/ Již podruhé uspořádal Prapor podpory nasaditelných sil v rakovnických kasárnách tzv. Family day, tedy den pro rodinné příslušníky členů praporu.

Family day v rakovnických kasárnách. | Video: Deník/Josef Rod

„Podobně jako vloni jsme předvedli vojenskou techniku, kterou máme i na dětském dni. Děti si opět mohly projít několik stanovišť, nechyběl ani skákací hrad, kde strávily spoustu času. Měli jsme tu i psovoda, ale také kolegyni, jejíž koníčkem jsou koně, takže přivezla dva svoje koně a povozila na nich ještě s jedním kolegou děti,“ popsala mluvčí praporu Markéta Neradová.

Děti tak během středečního dne měly možnost vidět, kde jejich rodiče pracují, ale i s jakou technikou. „Je to takové zpestření na konci prázdnin, ještě než půjdou zase do školy. Vloni i letos to mělo poměrně úspěch, nyní přišlo přes dvě stě rodinných příslušníků, takže tuto akci plánujeme i v dalších letech,“ uzavřela Neradová.