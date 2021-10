Nový velitel Tomáš Gubáš bere funkci velitele posádky v Rakovníku jako velkou výzvu. „Každý nový velitel se musí sžít se svojí jednotkou. Bohužel nemáme moc času, abychom se nějak blíže poznali a musíme řešit vojenské záležitosti. V listopadu nás čeká cvičení přímo v rakovnických kasárnách. Jinak se na tuto pozici moc těším, je to pro mě zajímavá zkušenost. S lidmi jsem dělal většinu vojenské kariéry na velitelských funkcích, ale velitel praporu je pro mě novou funkcí a novou výzvou,“ uvedl Tomáš Gubáš.

„V Rakovníku jsem byl velmi rád. Vytvořili jsme tady dobrý kolektiv. Na začátku nás bylo dvacet, takže jsme se poznali blíž. Poté vojáci přibývali a bylo příjemné pracovat s mladými lidmi, člověk pookřál. Všiml jsem si, že současná generace vše vnímá trochu jinak, než jak jsme to vnímali my. Těším se i na nové působiště, kde mě čeká výcvik a zase výcvik,“ pronesl Vladimír Jelínek.

Štefán Muránský ocenil dosavadní práci jak dosavadního velitele Vladimíra Jelínka, tak i nastupujícího Tomáše Gubáše, kterého zná již řadu let. „Je velice zkušený. Znám ho z operací z Kuvajtu a Iráku a proto jsem rád, že tuto funkci začal vykonávat,“ pronesl generálmajor. Vladimír Jelínek působil jako velitel vojenské posádky v Rakovníku více než pět let. Současný prapor pro podporu nasaditelných sil zde vznikl v lednu loňského roku.

/FOTOGALERIE/ Od prvního říjnového dne má posádka v Rakovníku nového velitele Praporu podpory nasaditelných sil. Tím se stal podplukovník Tomáš Gubáš, který nahradil Vladimíra Jelínka, který v Rakovníku působil pět let. Odcházející velitel a čerstvě povýšený plukovník bude nově působit na Velitelství pozemních sil.

