Jak uvedla jedna ze členek tříčlenné komise, během dopoledne zavítal ke stanu ve voze jediný volič. "Pán dorazil asi kolem deváté. Vloni tu byly dva stany a volilo tehdy asi šestnáct lidí, touto dobou to byla zhruba polovina, ale tentokrát je zájem opravdu nízký. Hovořila jsem i s ostatními členy komisí v jiných okresech, kde byli během dopoledne třeba tři čtyři lidé. Podle mě si většina lidí v karanténě nechá domů zaslat v pátek volební tým," řekla jedna z komisařek.

Drive in volební místo u městského stadionu v Rakovníku. | Foto: Deník/Josef Rod

V úterý vyrostlo na parkovišti u Městského stadionu SK Rakovník drive in volebním místo pro osoby, které mají pozitivní test na covid nebo jsou v karanténně. Vzhledem k tomu, že na Rakovnicku je takových lidí pouze čtyřicet, volební místo zelo ve středu prázdnotou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.