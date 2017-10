Volby na Rakovnicku: i cestou do hospody

Rakovnicko /INFOGRAFIKA/ - Už jen několik málo hodin dělí občany naší země od začátku letošních parlamentních voleb. Jen na Rakovnicku zamíří do volebních místností desítky tisíc voličů. Vše vypukne úderem dnešní čtrnácté hodiny, což je i čas, kdy se volební místnosti v sobotu uzavřou a začne netrpělivě očekávané sčítání hlasů.

Na volby se proto předem připravují nejen místnosti, ve kterých budou umístěny volební urny a plenty, ale také jednotliví členové volební komise. Volí se totiž jak ve velkých městech, tak i v malých vískách. Jen na Rakovnicku je 111 volebních okrsků, v Novém Strašecí 83, na Jesenicku 12 a nejnižší počet mají v Křivoklátě pouze jeden.

Volby jsou ale v těchto hodinách na pořadu dne úplně všude. Třeba i v obci se 164 stálými obyvateli, jako jsou Šípy. V posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 tam k urně přišlo 98 lidí, což je necelých sedmdesát procent všech voličů. Letos to podle starosty Josefa Slabého bude číslo velmi podobné. „Čekáme, že to i tentokrát bude stejné.

Největší nápor bývá klasicky v pátek po práci kolem té šesté hodiny. Ale na voliče jsme už od včera připraveni a těšíme se na ně,“ řekl starosta. Volit tu místní chodí cestou do hospody. Obecní hostinec je totiž otevřen jen jednou týdně, a to v pátek. Obyvatelé Šípů tak spojí příjemné s užitečným.