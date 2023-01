„Máme označeny oba vjezdy, kde je uvedeno i telefonní číslo. Služba situaci sleduje, až uvidí auto, dá nám echo a my se budeme klientovi věnovat. Nestojíme celý den venku, ale jsme připraveni, a když přijede, vezmu na sebe oblek, urnu a během minuty jsem u něho. Identifikuji ho, on odvolí a druhou bránou vyjede ven,“ popsal celou proceduru Milan Sejkora z krajského úřadu.

Za dva týdny v rámci druhého kola prezidentských voleb bude volební místo pro covidové pacienty opět na témže místa.

K voličům až domů

„Zítra bychom měli vyjet do pobytových zařízení na Rakovnicku, která jsou uzavřena, a umožnit voličům volit, ale zatím nemáme indicii, že by k tomu došlo. V pátek a v sobotu pojedeme s urnami k lidem v izolaci, kteří k nám ve středu nepřijeli a telefonicky se do čtvrtečního rána objednali. Pokud je někdo nemocný, ale nemá covid, výjezd zajišťuje městský úřad,“ popsal Sejkora.

Krajský úředník si pochvaluje zázemí, které rakovničtí hasiči připravili: „Vzhledem k tomu, že moc pozitivních lidí není, je dobře, že nemusíme stát venku a můžeme pracovat ve zdejší kanceláři.“