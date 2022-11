Nový rybník se měl nacházet východně od obce. „Měl být hotový do roka, ale během čtyř let nebyla firma schopna připravit stavební povolení. Po zvážení všech problémů jsme i po konzultaci s odborníky zjistili, že projekt není ideální. Měl mít pouze půl hektaru, zatímco lubenský má 0,8 hektaru. Navíc směrem k Pavlíkovu se zvedal terén, to by znamenalo zadepování velkého množství zeminy, což by vyšlo na deset milionů korun,“ popsal okolnosti, které vedly k ukončení spolupráce, lubenský starosta Pavel Soukup.