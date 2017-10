Výhra ANO ve volbách? Radost i závazek, míní rakovnický místostarosta

Rakovnicko - Oblastní předsedové a členové hnutí se na oslavu jednoznačného vítězství hnutí ANO v letošních parlamentních volbách sjeli do Říčan u Prahy. Nálada na místě prý byla přímo vynikající. Není divu. Hnutí ANO celorepublikově zvítězilo s drtivým náskokem. V okrese Rakovník dostalo 31,65 procent.

Miroslav Samaš (ANO). Foto: Deník/Miroslav Elsnic

To podle svých slov nečekal ani rakovnický místostarosta Miroslav Samaš (zvolen za ANO), který výsledky letošních voleb komentoval přímo z místa oslav.

„Je to prostě skvělé. Předpokládali jsme do třiceti procent, a to se nám splnilo. Na Rakovnicku jsme navíc získali číslo vyšší, než je republikový průměr. Za to jsem osobně rád a myslím, že na výsledcích je vidět naše práce, která se v nich teď zúročila. Oslovili jsme spoustu lidí, kteří nám skutečně věří,“ komentoval své bezprostřední dojmy Miroslav Samaš.

Vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny mu kromě radosti navozuje také pocit zodpovědnosti.

„Je to i velký závazek. Musíme své vítězství totiž obhájit. Jde o to prostě makat a nepolevit,“ znělo rozhodně ze strany rakovnického místostarosty.

Oslavy prý ale příliš bujaré nebudou.

„Slavíme bez alkoholu. V pondělí nám navíc začíná zápřah na kampani,“ doplnil.