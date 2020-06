Příčin je hned několik. Ještě před pandemií došlo k druhému veřejnému projednání a přišlo více než sto připomínek, se kterými se město musí znovu vypořádat. „Některé z nich jsou relevantní, další už nikoliv, ale projednat a následně vyhotovit odpověď se musí stejně, zkrátka nelze to shodit ze stolu,“ říká rakovnický starosta Luděk Štíbr, podle něhož se zpracování územního plánu zbrzdilo o dva měsíce také kvůli výskytu pandemie.

„Oddělení územního plánování bylo po tuto dobu paralyzováno. Jednoduše nemáme dostatek kvalifikovaných pracovníků a ač úřad činil kroky pro jejich sehnání, lidé, kteří mají oprávnění tyto věci dělat, prostě nejsou,“ vysvětluje rakovnický starosta Luděk Štíbr.

V posledních dnech byly připomínky projednávány v rámci městského úřadu a následně zaslány projektantce územního plánu. „Měli jsme minulý týden sezení s vedoucím oddělení územního plánování. Probírali jsme, zda jsou někde patrné nějaké problémy, následně jsme vše zadali do tabulky, která se zaslala projektantce. Z mého pohledu tam žádné zásadní problémy, které by vedly k třetímu veřejnému projednávání nevidím, ale je to jen subjektivní názor,“ sdělil starosta.

Projektantka by měla mít připomínky vyhodnoceny do konce srpna, následně podá informace vedení města. „Z toho důvodu jsem nechtěl říkat přesný termín, kdy se bude územní plán projednávat na zastupitelstvu. Uvidíme, zda budou či nebudou problémy a zda se to nepozdrží, ale věřím, že snad do konce roku by měl být plán schválen, uděláme pro to maximum,“ upozorňuje Luděk Štíbr. Nabízí se tedy i varianta, že by se vzhledem k důležitosti svolalo mimořádné zastupitelstvo. „I to je jedno z řešení,“ potvrzuje starosta.

V Rakovníku nyní platí více než 20 let starý územní plán, který není v digitální podobě a řada investorů kvůli němu nemůže v Rakovníku uskutečnit svoje záměry. Například Česká pošta plánuje na vlakovém nádraží výstavbu nového zásilkového depa. Má zpracovaný projekt, ovšem samotná realizace je kvůli starému územnímu plánu nemožná.

Stejná situace je i kolem výstavby možných nových parkovišť v okolí autobusového a vlakového nádraží. S novým parkovištěm se počítá poblíž budovy Odboru dopravy Městského úřadu Rakovník, nová parkovací místa mají vzniknout také na zeleném pruhu vedle silnice k vlakovému nádraží. Zeleň by zde ale podle studie, kterou má město zpracovanou, měla zůstat. Pouze se tu položí zatravňovací dlažba.