Ječmene ozimého se sklidilo téměř sto procent a výnos je 6,25 tun na hektar (vloni 5,2). Také pšenice jarní je prakticky sklizena, ze 105 hektarů zbývá pouze pět a výnos je téměř dvojnásobný (5,3 tun oproti třem tunám v loňském roce). Lépe se vede také pšenici ozimé, avšak té je zatím sklizeno z celkových 7700 hektarů necelých 40 procent. Výnos je 6,25 tun z hektaru.

Žita bylo zatím sklizeno pouze 13 procent a i u něj je výnos vyšší - 5,43 tun z hektaru (vloni byl 4,39 tun). Pouze ječmen jarní si zatím veden obdobně jako loni. Zatím byla sklizena necelá polovina a výnos je jen o sedm setin tuny vyšší - 4,87 tun.

„Jsme v suché oblasti. Duben a polovina května byly velmi suché a pak to zachraňovaly deště. Pro ječmen bylo takovéto počasí nedostatečné. Teď je navíc velké sucho na dozrávání. Ječmen se seje na jaře a jařiny v těchto suchých oblastech nám potom nevycházejí,“ vysvětluje předseda středočeské agrární komory Jaroslav Mikoláš.

I proto se zemědělci na Rakovnicku jařinami příliš nezabývají a situaci řeší především výsevem ozimu.

Řepky se sklidilo více než 83 procent a také zde je výnos o něco vyšší - 3,56 tun. Podle Mikoláš by bylo potřeba, aby ještě nějaký ten den sprchlo. „Několik dešťových dní určitě pomohlo, a to zejména na chmel, ale ještě by to chtělo, aby zapršelo,“ dodává Mikoláš.