Na úrodě se podepsaly nejen tropické teploty ale hlavně nedostatek dešťových srážek. Zatímco jarní počasí bylo pro zemědělce příznivé, zdrcující byl pak přelom dubna a května a následné léto.

„Teplota klesla místy až na minus sedm stupňů Celsia, zmrzlo například v Lišanech 180 hektarů řepky a 100 hektarů ozimé pšenice. V červnu a v červenci chybělo více než sto milimetrů srážek a k tomu nastoupily extrémně vysoké teploty. To vše se projevilo na výnosech. Například ozimá pšenice, která se na Rakovnicku pěstuje na největší ploše, měla třetí nejhorší výnos za deset let, a to 5,26 tuny z hektaru. Ve srovnání s průměrem Středočeského kraje vyšel například u obilovin průměrný výnos z hektaru o 0,5 tuny nižší,” dodal Jaroslav Mikoláš, předseda Okresní agrární komory Rakovník.