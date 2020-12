Pozemek, kde dříve bylo parkoviště pro Masarykovu nemocnici, ovšem patří společnosti Lidl, která ho v roce 2002 odkoupila. S ohledem na zrušené parkoviště využívané pacienty a návštěvníky nemocnice bylo na parkovišti vyčleněno 15 míst za prodejnou směrem na severozápad.

V srpnu 2019 odbor dopravy nepovolil Lidlu instalovat závory. „Apelovalo se tehdy na to, že je žádoucí, aby stávající parkovací plochy byly považovány za veřejná parkoviště,“ přiblížila mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Lidl se ovšem odvolal ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a ten rozhodnutí vydané MěÚ Rakovník zrušil. V odůvodnění se uvádí, že původním majitelem byl pozemek prodán a město bylo seznámeno se stavebním záměrem nového majitele. Krajský úřad tímto rozhodl, že se jedná o parkoviště na soukromém pozemku, které je majitelem označeno a ten si sním může dělat, co chce.

„Jednal jsem s vedením Lidlu, zda by byla možnost vyjednat, aby parkoviště večer nebylo zavřené a bylo by to nějakým způsobem zpoplatněné. Ale bylo mi řečeno, že společnost postupuje jako v jiných městech a že přes to nejede vlak,“ vysvětluje starosta Rakovníka Luděk Štíbr (ODS) s tím, že i nadále zůstane pouze již zmíněných 15 míst k dispozici mimo vjezdové brány s přístupem od jihozápadu.

Vedení města si proto nechalo vypracovat možnosti rozšíření parkovacích míst v lokalitě Pod Nemocnicí a jednou z možností, která by tento problém částečně řešila, je vybudování kolmých stání na místě souběžných, a to v části naproti Lidlu, kde se nachází travnatý pás. Tím by z dosavadních pětadvaceti míst vznikl dvojnásobný počet, tedy 50 stání.

Podle starosty má ovšem tato varianta hned dva zádrhely. „Silnice by se významně zúžila, takže by zde musela být zavedená jednosměrná ulice. Je třeba brát v potaz, co to v lokalitě způsobí. Když je něco jednosměrné, vzniká pak kumulace vozů blíže k centru města. Navíc ještě nemáme ani vyjádření dotčených orgánů, tedy Policie ČR a odboru dopravy,“ upozorňuje starosta.

Kromě toho by město muselo sáhnout hluboko do kapsy, neboť odhadované náklady na přeměnu parkovacích stání činí 1,6 milionu korun. „Není to nic jednoduchého. V zeleném pásu je veřejné osvětlení, ale i kanalizace, která je nad úrovní silnice. Museli bychom tedy přesunout osvětlení, snížit kanalizaci, ale i všechny dešťové vpustě, položit kufr ze štěrku a živici namísto trávníků. Obrubníky by navíc byly vysoké, takže by se musely udělat zábrany podobně jako u bazénu,“ vyjmenovává Štíbr.

Město tedy bude zvažovat i další možnosti. Podle rakovnického starosty by problematiku parkování mohlo vyřešit i parkoviště podél Rakovnického potoka, které je sice odlehlejší, ale využívané je pouze z části. „Večer tam bývá zhruba třicet míst volných. Rozumím, že občané chtějí parkovat pod oknem, ale parkovací kapacita je o pět set metrů dál a je volná,“ poukazuje Štíbr.