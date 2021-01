Luženští mají v šuplíku projekt již tři roky, kdy brněnský ateliér v rámci soutěže vytvořil projekt, který nakonec vyhrál cenu Architekt roku. Tehdejší odhadované náklady, které činily 60 milionů korun, by zcela jistě ještě o něco vzrostly a takovou sumu peněz si obec bez dotační pomoci nemůže dovolit.

Nedávno se ale otevřelo dotační okénko určené přímo na výstavbu nebo rekonstrukci pečovatelských domů. „Budeme žádat o dotaci. V minulosti byla dotace vypsána na komunitní dům nebo na stacionáře, což nepřicházelo v úvahu. Bavil jsem se o tom vedením pečovatelského domu v Rakovníku, neboť by to musel někdo zastřešit. Bylo mi ale řečeno, že ani zde o ně není zájem a budou ho rušit, protože se od té doby dost změnily podmínky,“ řekl starosta Václav Kejla (Lužná 2018).

V případě, že by obec letos získala dotaci, na podzim by vypsala výběrové řízení a v příštím roce by se mohlo začít stavět. „Realizace je od vydání stavebního povolení na tři roky, což by znamenalo, že by čekala příštího starostu, neboť já již kandidovat nebudu. Nebude to ale úplně jednoduché. Něco jiného je, když vzniknou v domku tři, čtyři byty. My ovšem plánujeme pasivní dvoupodlažní dům s veškerým zázemím,“ upozornil Kejla.

Obec má již připravené místo na parcele na Masarykově náměstí. Podle starosty je naprosto ideální. „Nachází se zde park pro každodenní vycházky, zdravotní středisko je ve vzdálenosti padesáti metrů, je tam přivedena voda i kanalizace, sto metrů do areálu je zrekonstruovaná školní kuchyně, odkud by se vozilo jídlo v termo nádobách. Umístění nemá chybu, proto také projekt získal cenu,“ připomněl starosta.

Samotný objekt má čítat 20 bytových jednotek. Počítá se s výtahem, jídelnou, společenskou místnosti, sociálním zázemím či prádelnou. „Vzhledem k tomu, jak je pečovatelský dům koncipován, jde také jeho cena nahoru. Komplex by byl až na kuchyň soběstačný,“ dodal starosta.

I v Senomatech mají připravený pro svůj Domov klidného stáří pozemek. Stát by měl v blízkosti dětského hřiště a koupaliště za školní jídelnou a mateřskou školou. Náklady na stavbu odhadl starosta městyse Tomáš Valer (Sdruž.pro Senom.,Nouz.a Hosto.) na přibližně 25 milionů korun. Domov bude určen pro 19 seniorů. V budově vznikne 11 samostatných bytových jednotek. Další čtyři budou určeny pro dvojice. Vznikne i společenská místnost a zázemí pro personál.