Návštěvníci před výpůjčkou knih navíc mohou zhlédnout zajímavou výstavu české sochařky a medailérky Marie Uchytilové, která se nachází ve vestibulu před vstupem do oddělení pro dospělé.

Výstava autorky Pomníku dětských obětí války v Lidicích zde bude k vidění až do konce srpna. „Když jsem viděla výstavu Marie Uchytilové v Mariánské Týnici, říkala jsem si, že by bylo dobré tyto věci připomenout i u nás v Rakovníku. Její osud a příběh lidických dětí je velice zajímavý. S paní, která dělala výstavu v Týnici jsem předběžně domluvená, aby pohovořila o jejich osudu našim studentům někdy v podzimních měsících,“ plánuje ředitelka knihovny.

Ta v létě nechala snížit počet hodin otevírací doby, což se projevuje na navýšeném počtu návštěvníků v jednotlivých dnech. „Je to ovšem hodně nárazové. Dříve třeba chodilo hodně lidí v pondělí, nyní jich chodí nejvíce v pátek. Mění se i věková struktura. Mladých lidí ubývá, děti či jejich rodiče do dětského oddělení chodí, i když na jaře tomu tak nebylo. Jsou i nové registrace, takže se to trochu přes léto rozhýbalo,“ povšimla si Milena Křikavová.

V rámci výročí 180 let od založení knihovny se tuto středu na dvoře roubenky od 18 hodin uskuteční vyprávění historika a vlastivědného publicisty Romana Hartla s názvem Průvodce tajemným Rakovníkem, které bude okořeněno i rakovnickými mladými divadelníky, kteří přednesou ukázky rakovnických pověstí a záhadných příběhů. V závěru tohoto týdne se koná třídenní Rakovnické cyklování.

V polovině srpna bude v roubence zahájena výstava Jiřího a Kláry Trnkových. V úterý 17. srpna od 16 hodin na témže místě mohou děti zhlédnout Větrnou pohádku v podání Pavla Šmída. V první zářijovou sobotu se koná vlastivědná procházka po Rakovníku, a v historickém jádru města pak především Posvícení na ulici, které se vloni setkalo s poměrně velkým úspěchem. „Posvícení na ulici bude letos pestřejší. Nabídli jsme možnost prodejních stánků i postiženým vinařům na jižní Moravě, kde jim to po povodních vyplavilo vinice, ale víno jim zůstalo, tak uvidíme, zda nabídku přijmou. Větší by měl být i doprovodný program,“ dodala Milena Křikavová.