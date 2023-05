/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kuřecí vývar s nudlemi, vepřové výpečky s bramborovým knedlíkem, špenátem a zelím. Takové bylo středeční menu v polních kuchyních v rakovnických kasárnách, které připravili studenti Integrované střední školy Rakovník, ale také studenti z Integrované střední školy Hotelového provozu obchodu a služeb z Příbrami.

Studenti z ISŠ Rakovník a ISŠ HPOS Příbram si vyzkoušeli vaření s rakovnickými vojáky v kasárnách. | Video: Deník/Josef Rod

V každé kuchyni vařili čtyři studenti pod dohledem místních vojenských kuchařů, jídlo poté ochutnali i pozvaní studenti a kantoři z obou škol. Jak uvedla mluvčí rakovnického Praporu podpory nasaditelných sil Markéta Neradová, jedná se víceméně o náborovou akci, aby se studenti seznámili s podmínkami v polní kuchyni a zjistili, jak to chodí v armádě. Poté si třeba zvolí rakovnické kasárny jako své budoucí pracoviště.

"Potřebujeme doplnit personál, jsme stále ve výstavbě a snažíme se dělat pro studenty s gastro zaměřením takovéto akce, kde se seznámí s podmínkami a vybavením kuchyně, které je na velmi dobré úrovni. Dájí se zde vařit i rozmanitá jídla jako svíčková či kachna se zelím. Kuchaři jsou všeobecně nedostatkovým zbožím, proto zde máme kolegy z rektrutačního pracoviště, kteří si připravili i přednášku, kde se studenti dozvěděli informace o tom, co obnáší být vojákem, jaké jsou podmínky vstupu do armády a co dělá armáda obecně," popsala Markéta Neradová.

Co se týče kontejnerů, ty byly složené z varny a výdejny a dopravují se pomocí Tater. Jsou napojeny na vodu i elektřinu a pod nimi je jímka. Celkem je možné v jedné kuchyni uvařit až 500 porcí.

"Zatím jsme úplně maximum nevyzkoušeli, neboť ještě nemáme plný stav praporu, ale zhruba tři sta jídel už se tu k obědu uvařilo," sdělila Neradová. Uvařené jídlo ve stanu snědlo a ohodnotilo i čtyřicet studentů a učitelů z obou škol, kteří byli rovněž pozváni. Další akcí v rakovnických kasárnách je dětský den, který se uskuteční ve čtvrtek 1. června v dopoledních hodinách.