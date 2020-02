V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Rakovnicko

1) Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb, č.p. 180, 27002 Kolešovice

Mezigenerační olympiáda

Sportovně dovednostní disciplíny pro seniory a děti z MŠ.

2) Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí

Propojení generací

V Domově seniorů v Novém Strašecí naše aktivity, kdy spolupracujeme s dětmi, nemůžeme shrnout pod jedno téma. Docházejí k nám děti ze Základní umělecké školy v Novém Strašecí a dělají nám zde koncerty, v loňském roce zde skupina dětí z výtvarného kroužku modelovala hlavy našich seniorů. Děti z hudebního kroužku zpívaly seniorům v Domově se zvláštním režimem při Vánočním posezení s rodinami. Spolupracujeme také s Dětským domovem v Novém Strašecí. V letošním roce nám děti z kroužku Včelaříci z Nového Strašecí darovaly pro klienty domova med a výrobky z včelího vosku. Jako poděkování dostaly čokolády. S vedoucí kroužku jsme naplánovali besedu s dětmi, kdy děti našim seniorům budou vyprávět, co je vedlo k tomu, aby začaly chodit do kroužku a učily se vyrábět med a starat o včeličky. Budou také naše seniory učit vyrábět výrobky z včelího vosku. Ve spolupráci s dětmi z tohoto kroužku chceme pokračovat i do budoucna.

3) Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb, Frant. Diepolta 1787, Rakovník II, 26901 Rakovník

Mezigenerační setkání v radosti

Projekt Propojujeme generace nás velmi zaujal, neboť dlouhodobě spolupracujeme s dětmi a mladými lidmi v našem okolí. Společná setkávání vzájemně obohacují naše seniory, děti i studenty. Protože tato radost bývá součástí života našich klientů v průběhu celého roku, rádi bychom se zapojili do tohoto projektu spolu se studenty Masarykovy obchodní akademie Rakovník. Chtěli bychom naše klienty a studenty potěšit kvalitním nástěnným kalendářem na rok 2021. Kalendářem vytvořeným fotografiemi společného pobytu v parku u Rakovnického potoka zachycující vzájemnou radost ze společného setkávání.