Město by rádo obdrželo na připravovaný projekt dotaci, podobně jako v případě 2. základní školy, kdy z Integrovaného regionálního operačního programu získalo téměř 20 milionů korun. Rakovničtí radní již zadali vypracování architektonicko-provozní studie pro využití podkroví u architekta Karla Zusky, a to za 125 tisíc Kč.

V podkroví historické budovy, která byla postavena na sklonku 19. století, by se mohly zajistit kvalitnější podmínky pro výuku odborných předmětů. Podle mluvčí rakovnické radnice Kateřiny Hradilové by se prostory daly využít například jako animační ateliér, mohla by zde vzniknout rovněž jazyková učebna, místnost pro komunitní setkávání, kabinet pro učitele a klidová zóna využitelná např. pro reedukaci, tedy využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí. „Zamýšlená klidová zóna by se ovšem rovněž mohla spojit s knihovnou, která by se do těchto prostor hodila,“ doplnila Kateřina Hradilová.