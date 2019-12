Web města se dočká konečně modernizace

V tomto týdnu by mělo dojít k modernizaci oficiálních webových stránek města Rakovník. Nové webové rozhraní by mělo přinést lepší komfort uživatelům, samozřejmostí je pak optimalizace stránek pro mobilní rozhraní. Za změnu zaplatí město Rakovník zhruba 122 tisíc korun bez DPH. Deníku to řekl mluvčí radnice Jiří Cafourek.

Současná podoba webových stránek města Rakovník. | Foto: mesto-rakovnik.cz