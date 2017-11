Workoutová hřiště jsou hitem. Nová ještě vzniknou

Rakovnicko /FOTOGALERIE/ - Posilovna pod širým nebem? Proč ne. Cvičení na takzvaných street workoutových hřištích v posledních letech zís-kává na oblibě. A tak není divu, že tato sportoviště nejen ve velkých městech rychle přibývají. V Rakovníku už tato hřiště mají tři roky. V Novém Strašecí a Jesenici ho právě chystají.

Workoutové hřiště se v Rakovníku nachází v Čermákových sadech a zacvičit si na něm může přijít každý. Tím, že se jedná o venkovní soustavu posilovacích prvků, je hřiště volně přístupné a zadarmo. Spontánnímu protažení s pomocí vlastní váhy těla a sil tak brání snad jen lenost a špatné počasí.

Navzdory němu se na rakovnickém workoutovém hřišti pravidelně schází skupinka nadšenců, která si říká Street Workout Rakovník a společné tréninky si domlouvá na sociálních sítích. Nyní má přes deset stálých členů a někteří z nich se o zbudování hřiště v roce 2014 přímo zasloužili, když tehdejšímu rakovnickému starostovi Zdeňku Nejdlovi poslali žádost o realizaci sportoviště s třístovkou podpisů. Nápad na vznik workoutového hřiště v Rakovníku byl vlastně jejich. Město jim v požadavku vyhovělo a nechalo zhotovit hřiště za přibližně 400 tisíc korun. A podle slov mluvčí rakovnického městského úřadu Alidy Štulajterové to byla velmi dobrá investice.

Venkovní posilovny jsou oblíbené nejen u mladých sportovců, ale u všech, kterým zdravý pohyb, navíc na čerstvém vzduchu, není cizí. I proto spolu s oblibou workoutových hřišť roste zájem i o venkovní posilovací stroje určené zvláště pro seniory.

Rakovničané je mají možnost využít na nově zrekonstruovaných sídlištích. Tři stroje jsou například ve vnitrobloku Čs. Legií, další dva stroje jsou od roku 2014 součástí první části revitalizace sídliště Klicperova.

HŘIŠTĚ I V JESENICI

Speciální posilovací stroje nejen pro seniory mají už tři roky i v Jesenici. Nacházejí se naproti budově místní Základní školy a zároveň na okraji sídliště. Zacvičit si na stroje tak chodí nejen aktivní senioři a dospělí, ale také děti. Ty však mají přístup na sportoviště povinný pouze s doprovodem.

Podle jesenického starosty Jana Poláka si k tomuto typu venkovní posilovny našla cestu řada občanů, naopak vandalové zatím ne. A proto se po této dobré zkušenosti vedení města rozhodlo pro pořízení právě takového street workoutového hřiště. Pomoci s jeho pořízením by mohla dotace.

„Mělo by se jednat o částku přibližně 400 tisíc korun. Budeme se tedy snažit získat některý z dotačních titulů a v případě, že by to nevyšlo, popátráme po prostředcích někde jinde. Hřiště bychom chtěli umístit do prostoru bývalého lesního hřiště v blízkosti jesenických rekreačních areálů. Někam tam, kde se dnes říká v Dubovém háječku,“ prozradil starosta Jesenice.

Že by po cvičícím náčiní v přírodě nebyla poptávka, se nebojí. Ještě než dojde na samotnou instalaci, chce se starosta sejít se staršími žáky Základní školy a studenty ISŠ a pobavit se s nimi o tom, jaké požadavky by na hřiště měli. „Prozradí nám to, na co přesně bychom se měli zaměřit a podle reakcí studentů pak budeme volit jednotlivé posilovací prvky,“ dodal jesenický starosta.

CVIČIT VENKU SE BUDE I V NOVÉM STRAŠECÍ

Workoutové hřiště zatím chybí v Novém Strašecí. Už brzy by tomu ale mohlo být jinak. I tamní vedení se totiž rozhodlo, že investice do moderního sportoviště se městu vyplatí. Kvalitní volnočasové vyžití totiž občany táhne. Navíc pohyb či jen pobyt na čerstvém vzduchu je pro mladistvé jistě zdravější variantou, než čas strávený na počítači.

Workoutové hřiště by v Novém Strašecí mělo stát v areálu horního Kocourku, na místě zatravněného prostoru uvnitř atletické dráhy. A to možná ještě letos. Vedení města už totiž stihlo vybrat konkrétní typ cvičiště i firmu, která hřiště za asi 186 tisíc korun zrealizuje.

„Hřiště bude opatřeno protiskluzovou bezpečnostní dopadovou plochou, která prorůstá trávou a přirozeně tak zapadá do krajiny a zároveň umožňuje dobré odvodnění,“ řekl novostrašecký starosta Karel Filip.

Moderní workoutová hřiš-tě ale nejsou jen záležitostí velkých měst. Zářným příkladem posledních dní je obec Lišany. Pro hřiště za 399 tisíc korun se tu podle slov starostky Dany Medřické rozhodli proto, aby jednoduše dali mladistvým prostor, kde mohou strávit svůj volný čas.