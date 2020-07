/FOTOGALERIE/ Do Krt u Jesenice se děti vracejí každý rok za dobrou zábavou a nádhernou přírodou. Pionýrská skupina Lubná tu uspořádala i v červenci před dvanácti lety pro pětašedesát dětí z různých koutů republiky (Rakovník, Strakonice, Praha, Most) v půvabné krajině Jesenicka letní tábor. Zavzpomínat si na něj můžete díky archivu Deníku.

Děti v Krtech | Foto: Jana Elznicová

„Tady v Krtech u Jesenice lovíme mamuty. Vrátili jsme se zkrátka do pravěku. Právě proto je většina dětí pěkně okostýmovaná,“ uvedla vedoucí tábora Miluše Palkosková.

Děti (kde nechybí ani předškoláci), by se tu měly kromě her naučit také samostatnosti a praktickým dovednostem. „Měly by se třeba dovědět jak se a právně zakládá a udržuje oheň. Tedy né abychom vyhořeli,“ smála se Miluše Palkosková.