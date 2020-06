Kněžna zhlédla úvodní divadelní spektákl souboru Tyrš a Tyršata a přehlídku Sboru dobrovolných hasičů T.G.M. v Lánech. Poté se program akce přesunul do areálu Hotelu Classic a pokračoval až do večerních hodin. K dobré náladě přítomných hrála country kapela Staří kamarádi, zatančil Klobouček a ve svých tanečních ukázkách se představily děti z MŠ Lány. Velký potlesk si vysloužila i prťata – nejmenší roztleskávačky ze Sokola Lány. A vůbec - nádvoří hotelu žilo mimořádným ruchem.

Trochu toho vzrušení zařídila skupina historického šermu Thorax v několika vystoupeních, napětí přineslo i vyhlášení fotosoutěže Lánské pohledy a ladné křivky dívek pak potěšily jak muže, tak ženy při módní přehlídce oděvů Lucie Šmahelové a účesů Jany Masákové.

Ve velkém pavilonu byla nainstalována výstava květinových vazeb ateliéru Motýl pro nejrozličnější příležitosti, zahradu zdobyly desítky dětských kreseb, jinde předváděly šikovné ruce zajímavá řemesla a výrobky byly hned ke koupi. Pro gurmány byl dostatek dobrého jídla i pití a zvláště pak voňavé koláče byly středem zájmu.

Okolí hotelu a jeho parkoviště se proměnilo v obrovské tržiště a lákadel zde bylo opravdu hodně. Šikovnost si příchozí mohli vyzkoušet ve slámové dílně, kde se z přírodního materiálu tvořila krásná dílka, dětské obličeje zdobily kreslené masky zvířat. Zkrátka každý si našel to své.

Také divadelní scéna si na nezájem nemohla stěžovat. Hned tři představení – Sněhurka žáků lánské základní školy, Deset malých černoušků v provedení Divadelní agentury Beruška a Pohádky z kouzelného kabátu stejných divadelníků byla vždy odměměna bouřlivým potleskem. Svou troškou do mlýna tedy v areálu hotelu tehdy přispěly snad všechny lánské spolky. Jedinou výjimkou byli lodní modeláři, za nimi se muselo k nedalekému rybníku.



„Letos se nám zde premiérově představili také lánští Baráčníci, kteří v krojích nabízeli staročeskou poctu. Bylo zajímavé, že lidé už ani dnes neví, co to je přivítat někoho chlebem a solí,“ svěřila se Rakovnickému deníku koordinátorka akce Martina Hořejší.

Pestrý program přilákal odhadem tisícovku lidí. Vstupenky se ale neprodávaly, skutečné číslo tak bylo možná i větší. Nebyli to ale jen místní, pro které byla akce primárně určena, ale přijeli i z okolních míst. Společnost nezůstává uzavřená, ale otvírá obec návštěvníkům.



„Zdá se, že letos naposledy mezi nás přijela kněžna, a tak se příště vydáváme trošku jinou cestou. Chceme se soustředit hlavně na místní soubory a spolky, ale rádi zveme i ty z okolí. A jsme rádi, že mezi nás přijedou a společně se potěší,“ doplnila Martina Hořejší.

V příjemném prostředí bývalého statku, ze kterého hotel Classic vznikl, se bavili všichni. Ať už malí, velcí, děti, maminky nebo dědové. Navíc celý areál je bezbariérový, místo tu tedy bylo i pro ty, koho v životě provází invalidní vozík.

Martin Kůs