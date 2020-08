Rakovnické kapely uspořádaly benefiční happening s cílem vybrat finanční částku jako podporu pro obce postižené povodněmi. Jeden z iniciátorů akce Milan Zimmermann doplnil: „Jako konkrétní byla vybrána vesnička Heřmanov v okrese Děčín.“

Mezi návštěvníky koncertu se v rakovnickém letním kině nakonec vybrala částka 20 343 korun. K celkové částce město Rakovník slíbilo přidat další sumu po zasedání zastupitelstva. „Přímo v místě byla nabídnuta ještě dva roky stará pračka a lednička,“ doplnil Milan Zimmermann.

Starosta Heřmanova Josef Sedláček s dojetím v hlase telefonicky tehdy poděkoval: „Je to naprosto úžasné, že se Rakovničané rozhodli nám touto formou pomoci. Moc a moc děkujeme. To nelze ani popsat, jak jsme vděčni za jakoukoli pomoc. Děkujeme kapelám, Rakovničanům i městu Rakovník.“

Na pódiu se ten večer vystřídaly kapely Žižeň Band, Brass Band, Z Davu, Dlouhej kouř, taneční skupina Jump Style, The Undertakers, Cartoon Prison, Dhepo a Ztracenej Šnycl.Překvapením večera pak bylo vystoupení americké kapely The Around Cube ze státu Alabama, která byla původně hostem rakovnického Muzea T. G. Masaryka.„Když přišly povodně v letech 2002 a 2009, tak naše obec také finančně pomohla zaplaveným obcím. Dnes potřebujeme pomoc my. Jsem rád, že solidarita mezi lidmi stále existuje,“ zdůraznil v roce 2010 starosta Heřmanova Josef Sedláček.