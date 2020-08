Řezbářské sympozium slavnostně odstartovalo v neděli opravdu bohatým doprovodným programem zvaným Vůdštok. Celá neděle se nesla ve znamení medu. Přítomní tu ochutnávali pivo z jednomužného hrnčířského pivovárku J. Duchka. Další medové dobroty nabízel včelař ze Třtice Vít Ibl. Ten tehdy dostal zlatou medaili v soutěži „Český med 2010“ za svůj lesní med. Medové perníky napekly přílepské ženy.

Novou kapličku Sv. Jana Nepomuckého tady tehdy slavnostně vysvětil pražský světící biskup Karel Herbst. Zároveň také požehnal novému praporu Českého včelařského svazu. Kapličku nelze přehlédnout. Stojí na louce před ateliérem řezbáře Libora Daenemarka. Socha Jana Nepomuckého umístěná v kapličce je jeho dílem.

V den zahájení ještě společně hrály na louce hned dvě kapely: odpoledne Brass Band a večer Hradní duo, obě z Rakovníka. Díla z předešlých let mají už své stálé místo se Stodologalerii, kde bylo možné si je prohlédnout. Zrovna tak, jako staré helmy a nové hlavy od Libora Daenemarka či fotografie doktora Petera Erbáka.

Jedním z bodů bohatého doprovodného programu tehdy sedmého ročníku Řezbářského sympozia v Přílepích byla i večerní přednáška „Historie piva a pivního skla“. O historii piva a pivovarnictví přednášel Václav Somol. Tyhle informace k zlatavému moku, který rozhodně na Rakovnicko patří. Za kolébku piva se dlouhou dobu považoval starý Egypt. Tady se pivo vařilo už tři tisíce let před Kristem. Ale znali ho už staří Sumerové. Až do středověku bylo pivo nápoj i potravina. Přidávaly se do něj byliny, například máta, šalvěj, pelyněk, či březové větvičky. Chmelení piva je poměrně mladá záležitost. Doloženo bylo až v roce 763.

Na přílepské louce tehdy ještě zahráli: Luboš Beňa a Matěj Ptaszek a Hudba s.r.o. Rakovník. Práce umělců přílepského sympozia pak putovala na výstavu do Botanické zahrady v Praze Tróji. Byla součástí „Medového týdne v botanické zahradě.“

Vojtěch Hoblík