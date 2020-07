Samozřejmě tomu předcházel slavnostní program, který pro všech čtrnáct školáků připravily paní učitelky Renata Fišerová a Slavěna Čechová. Na všechny přítomné dýchla milá domácká atmosféra.

Nejprve sám král s královnou přivítal děti v pohádkovém království, tady každé z nich pasoval na velkého školáka tehdejší starosta obce Jaroslav Kondelík.

Rozloučení paní učitelek s jejich svěřenci se neobešlo bez slz v očích. Ředitelka základní školy Božena Vopatová je vzápětí přivítala ve své škole s tím, že se nemají čeho bát, protože jdou jen o patro výše.

Program ale nekončil, školáci ten den domů totiž vůbec nešli. Na školním hřišti je čekala soutěž „Všechno jezdí, co kola má,“ pak společné vaření špaget a minidiskotéka. Po setmění společně vypustili balon štěstí.

Co pro děti celá akce znamenala vysvětlila tehdy paní učitelka Renata Fišerová: „Největší odměnou pro školáky je nocování ve školce. Všichni tu tráví celé dny a právě školáci za to, že odcházejí, tady nocují. Má to pro ně své kouzlo.“