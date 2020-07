Nechyběla ani ochutnávka skotské whisky. Do koncertu se zapojili i někteří diváci. Měli totiž možnost naučit se pravý skotský tanec.

„Výtěžek z koncertu poputuje na postupnou opravu kaple Máří Magdaleny v Kostelíku a na vybudování cesty, která vede okolo Kostelíka směrem nad Berounku. Tato kaple zatím náleží církvi. My se snažíme o to, aby církev kapli převedla na Městys Slabce a následně na občanské sdružení. Rádi bychom se o kapli starali,“ řekl v roce 2009 člen občanského sdružení Radim Perlín. Vybrané peníze ze vstupného chtělo tehdy sdružení investovat do zajištění bezpečnosti kaple, do opravy oken a opravy zvoničky.

Občanské sdružení vzniklo v roce 2008. Tvořilo ho tenkrát jednapadesát členů. Ve výboru byl Milan Let, Radim Perlín a Petr Klaub. Nejen tito tři pánové se starali o činnost sdružení. Pomáhali také místní obyvatelé i chataři. Všichni se společně snažili rozšířit aktivity v Kostelíku. První akce, kterou sdružení pořádalo, byl vánoční koncert. „Teď pořádáme první letní koncert. Chceme pokračovat v dalších akcích, a proto na příští týden připravujeme kurz pletení košíku a misek z pediku, drátkování a práce s hrnčířskou hlínou na kruhu,“ uvedl před 11 lety Perlín.

Občanské sdružení také tehdy poděkovalo Dobrovolným hasičům z Modřejovic, kteří pomáhali při organizování celé akce.

Aneta Poláková