Karel Filip zastával v kraji pozici předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a právě v tomto výboru by rád působil i Luděk Štíbr, který získal 1444 preferenčních hlasů. „Umím si to představit. Myslím si, že bych činnost ve výboru pro výchovu a vzdělávání mohl skloubit s funkcí starosty Rakovníka,“ předpokládá Štíbr.

Rakovnický starosta byl jinak s výsledky voleb spokojen, ač by ho triumf jeho ODS potěšil pochopitelně více. „Chtěl jsem, abychom skončili první a měli svého hejtmana, protože si myslím, že Martin Kupka by byl ideálním hejtmanem. Každopádně mě i tak výsledky voleb těší, protože se nám podaří udělat zásadní změny ve vedení kraje a neměly by se opakovat různé excesy, kterých jsme byli svědkem, tedy financování úředníků, trafiky pro různé poradce či netransparentnost,“ je přesvědčen rakovnický starosta.

Tématem číslo jedna z jeho pozice pak bude prosazení dokončení obchvatu Rakovníka. „Stavební řízení běží, což je v pořádku, byť mám představu, že to mohlo být rychlejší. Bude mě ale zajímat, až stavební řízení doběhne, zda je kraj připraven co se týče financování, protože peněz bude potřeba opravdu hodně. Doufám, že mě v tom podpoří další zastupitelé kraje,“ přeje si Štíbr.

Zastupitelka Hana Hajná, která získala 510 preferenčních hlasů, by ráda, aby se regionu dařilo snáze získávaly dotace. „Doufám, že se povede projekty, které jsme měli v šuplíku, prosadit, neboť přes dosavadní hejtmanku to nešlo. Na Rakovnicko jako na okrajovou část kraje se s dotacemi trochu zapomínalo,“ říká Hana Hajná, dosavadní členka Výboru pro sociální věci. Právě v sociálních službách by podle Hajné mělo dojít ke zlepšení. „Starších lidí přibývá a aby mohli dožít v rodinách a nemuseli jít do ústavů, je třeba více terénních pracovníků, zkrátka lepší propojenost zdravotních a sociálních služeb,“ vysvětluje starostka Kroučové, která vidí také problém ve velkém suchu, které region postihuje.

Třetím zastupitelem z Rakovnicka je Miroslav Samaš. Bývalý místostarosta Rakovníka obdržel 331 preferenčních hlasů. „V zastupitelstvu se chci věnovat i nadále tématu dopravy a bezpečnosti. Pokud by to bylo možné, ještě bych přidal životní prostředí, protože toto téma je mi v posledních letech velmi blízké,“ sdělil své plány Miroslav Samaš, podle něhož si hnutí ANO nevedlo zase tak špatně.

„Jsem rád, že i přes negativní a špinavou kampaň, která byla proti našemu hnutí a zejména hejtmance od začátku vedena, se nám podařilo získat pouze o jeden mandát méně než v předchozích volbách. Samozřejmě jsme chtěli zvítězit, ale rozdíl nebyl tak velký. Jen mě zaráží, že už před volbami bylo deklarováno v uvozovkách tradičními stranami, že s hnutím ANO nikdo nebude spolupracovat,“ diví se Samaš, podle něhož by všichni zastupitelé měli táhnout za jeden provaz a pracovat pro občany bez rozdílu politické příslušnosti.