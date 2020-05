Takovým příkladem je ZŠ a MŠ Čistá, kam dorazilo celkem čtrnáct dětí ze šedesáti, které normálně první stupeň navštěvují.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Vzhledem k tomuto počtu jsme sestavili jednu skupinu žáků od první do páté třídy. Mám už i odezvy, že někteří nebudou chodit už od zítřka. Rodiče jsme upozorňovali, že hlavní proud vzdělání bude nadále prostřednictvím MS Teams, které už jsou zajeté a učitelé i děti jsou na ně zvyklí. Výchovné aktivity ve škole nyní zajišťují vychovatelé s tím, že učitelé nadále zůstávají doma a naplno se věnují distanční výuce," prozradila ředitelka školy Marie Kruntová.

Děti se ve škole zdržují pouze dopoledne. „Zájmové odpolední aktivity jsme neotevřeli, protože o ně nebyl zájem,“ vysvětluje.

Do 1. základní školy Rakovník chodí 38 procent žáků prvního stupně, což je 122 žáků. Ti jsou rozděleni do jedenácti skupin. „Docela dobře nám to vyšlo. Na prvním stupni máme jedenáct tříd, takže nemuselo ani docházet až na výjimečné dva případy k nějakému meziročníkovému propojování. Také učitele máme většinou z prvního stupně. Ač jsme pro ně nakupovali štíty a roušky, nakonec učí bez nich, protože se nám to zdá být zbytečné, aby mluvili v rouškách a navíc to není úplně komfortní,“ říká ředitel Karel Folber.

O tři procenta více žáků chodí do 2. základní školy, konkrétně 155. Žáci jsou rozděleni do čtrnácti skupin, když jedna třída byla úplně zrušena. Do odpolední části chodí maximálně třicet dětí. „Odpolední část jsme museli vymezit pouze pro žáky prvního a druhého ročníku, neboť máme pouze šest vychovatelek. Starší žáky odvádíme jen na oběd a poté jdou domů,“ přibližuje ředitel 2. ZŠ Rakovník Zdeněk Brabec.

Největší účast z rakovnických škol hlásí v 3. ZŠ Rakovník, kam si našlo cestu 190 žáků ze 410. „Máme pouze jednu skupinku ze dvou ročníků, jedná se o prvňáčky a druháčky, které jsme spojili. Co se týče odpoledních aktivit, děti normálně zůstávají ve svých třídách samostatně, do žádných dalších skupin se neshlukují,“ popisuje ředitel Jan Křikava.

Méně než polovina dětí z celkového počtu 95 žáků prvního stupně navštěvuje kolešovickou základní školu. Čtyřicet jich chodí na dopolední vyučování, pět na odpolední. „Vyšlo nám to tak, že jsme nemuseli ročníky míchat a máme tedy pět skupin. Děti přicházejí do školy s rouškou, kterou si při hodině po domluvě s učitelem mohou sundat,“ říká ředitelka školy Vladimíra Hartmanová.

O něco větší procento dětí chodí do luženské školy, ze sta celkem padesát tři. Dopolední výuku zajišťují učitelé prvního stupně, odpolední aktivity vychovatelé, asistenti pedagogů a také učitelé druhého stupně. „Děti chodí do školy v rozestupech, které si hlídáme. Měříme namátkově i teplotu, všichni odevzdali čestné prohlášení, všechny místnosti se dezinfikují, máme tedy všechna opatření, která jsou zapotřebí,“ popisuje ředitelka školy Miroslava Pechová.

Velmi slušnou účast zaznamenali v řevničovské škole, kam si v prvních dnech po znovuotevření našly cestu více než dvě třetiny žáků prvního stupně, celkem 63 z 90. „Také na konzultaci chodí dvě třetiny deváťáků, tedy dvanáct. Rozdělení nám vyšlo přesně na ročníky, ve všech chodí méně než patnáct dětí,“ doplňuje ředitel ZŠ a MŠ Řevničov Václav Řešátko.

Jak uvedl ředitel jesenické školy Petr Koníř, do této školy chodí 29 dětí, které jsou rozděleny do čtyř skupin. „První třída se učí se čtvrtou, druhá se třetí, pátá je samostatná a v jedné skupině je přípravná třída spolu s dětmi, které půjdou odpoledne do družiny,“ přibližuje ředitel.

Vůbec nejvíce dětí v rakovnickém okrese má novostrašecká základní škola, a to 320, žáci jsou rozděleny do 26 skupin.