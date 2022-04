Během dne se uskutečnilo celkem šest představení, tři dopoledne a tři odpoledne, a to nejen pro žáky základních škol, ale také studenty rakovnické průmyslovky.

Konkrétně klub Domu dětí a mládeže navštívili žáci prvního stupně ze ZŠ a MŠ Olešná, SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, ZŠ Zbečno, ZŠ a MŠ Hředle, 1.ZŠ Rakovník. Dále žáci 2. stupně ze ZŠ a MŠ Čistá, ZŠ a MŠ Lubná, ZŠ a MŠ Lužná, 2. ZŠ Rakovník a již zmínění studenti ze střední školy ze SPŠ EK Rakovník.

„Šlo to, přiblížit žákům fyzikální pokusy zábavnou metodou a zároveň podpořit výuku fyziky a chemie. Bylo to určeno i pro menší děti prvního stupně, aby si osahaly, co za přírodniny se kolem nás vyskytuje. Měli jsme tam pokusy s kapalným dusíkem nebo ohněm,“ přiblížila Brigita Pospíšilová.

Do projektu MAP ORP Rakovník II je zapojeno celkem čtyřicet škol na Rakovnicku, přičemž každé představení bylo určeno pro šedesát dětí. Každá škola mohla vyslat jednu třídy a konaly se celkem tři tématická představení – Kouzelná fyzika, Jednou provždy nehoří a Teplo a chlad. „Představení zhlédli i žáci rakovnické speciálky a byly z toho opravdu nadšené. Ale překvapily nás i ostatní děti, a to včetně starších ročníků. Čekali jsme chladnější reakce, ale některé děti se i pokusů s chutí zúčastnily, také jejich pedagogové říkali, že to pro ně bylo obohacující a dané pokusy se ve školách často neprovádí,“ uzavřela Brigita Pospíšilová, hlavní manažerka projektu.