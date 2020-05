Restaurace Na Střelnici v Rakovníku v době uzavření vydávala a rozvážela obědy i večeře, po znovuotevření zůstala pouze u rozvozu obědů. „Ty stále rozvážíme, ale zahrádku otevíráme až odpoledne od tří hodin. Máme tu asi šedesát míst a zatím tu bylo pokaždé plno. Je vidět, že lidé už byli natěšení,“ potvrzuje barman Petr Mendík.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Plno mají také v Penzionu Bezděkov, kde je v místní zahrádce kapacita až osmdesát míst. „Až na deštivé pondělí sem lidé chodí. Děláme hodně obědů, ale také večeře a myslím si, že zde vaříme kvalitně, což strávnici oceňují,“ říká jednatelka Radka Křížová. Podle spolumajitele Petr Kotíka velmi pomohla penzionu Bezděkov místní firma MPD.

„V době, když jsme rozváželi, si od nás začali stabilně brát naše obědy, což nás nastartovalo a díky tomu jsme mohli přežít. Vděčni jsme také Kofole a rakovnickému pivovaru, od něhož máme nový zahradní nábytek, slunečníky a vybavení do hospody,“ upozorňuje Petr Kotík, který naopak čekal mnohem větší pomoc od státu.

„Bohužel jsme od něj nedostali pomoc prakticky žádnou. Úvěr, nebo odložení platby nepovažuji za pomoc. Navíc když jsem si potřeboval vzít úvěr na platy zaměstnanců, ani se zárukou státu mi ho banka nedala, takže jsem si musel půjčit od soukromé osoby,“ podivuje se jednatel.

Hostinec Na Růžku v Pecínově měl původně otevřít v pondělí, ale kvůli deštivému počasí bylo slavnostní znovuotevření o jeden den posunuto. „V úterý přišlo tolik lidí, že jsme museli ještě polovinu stolů zevnitř dát ven, aby se tam lidé na zahrádku vešli. Měli jsme nějakou grilovačku, hrála muzika. Od té doby chodí lidi každý den, hlavně na večeře, ač není zrovna hezky,“ potvrzuje velký zájem majitel Ondřej Kinkal. Kapacita zahrádky je zhruba 70 míst.

Zahrádky se také otevřely poblíž Berounky. V Kempu Riviéra je otevřeno od pondělí a podle provozovatele kempu Michala Linka lidé celkem chodí.„Na to, že nebylo moc hezky, tu bylo lidí relativně dost. Až se oteplí, tak by to mohlo být snad i lepší. Některé akce jako hasičské závody tu sice byly zrušeny, ale snad dorazí nějací turisté,“ doufá Michal Link.

Známý sezonní hostinec U Rozvědčíka u Nezabudic otevřel ve středu a zatím si sem našlo cestu jen několik jedinců. „Zatím byla ještě docela zima, takže tu moc lidí nebylo. Ač bych chtěl být optimistický, nevidím to příliš růžově ani na víkend, podle mě bude ještě stále chladno. Možná někteří vyrazí na výlety, ale nemyslím si, že tu bude nějaký nával,“ předpokládá provozovatel hostince Viktor Maleček, který větší počet strávníků očekává až v červnu. „Pokud bude hezky a lidé budou chodit, otevřeme hostinec už naplno od pondělí. Případně počkáme až do půlky června,“ dodává Maleček.

Od čtvrtka 14. května od 15 hodin je otevřená i zahrádka vodácké hospůdky U Jezzu v Roztokách u Křivoklátu.

Některé tradiční restaurace se zahrádkami otevřou až v nejbližších dnech. Krušovická restaurace U Lípy začne v neděli. Černý orel v Rakovníku otevře zahrádku v pondělí. „Sondoval jsem situaci, jsou zde nějaké opatření a tak jsme se rozhodli, že to necháme až na příští týden. I v době stavu nouze nám ale fungoval výdej i rozvoz jídel a naštěstí jsme to nějak přežili,“ říká David Štiller.

Také v restauraci Šalanda rozváží jídlo a otevírat se zde chystají nejdříve 25. května. „Rozvozy nám zatím fungují a zájem je poměrně velký. Děláme prakticky stejné množství obědů, jako před koronavirem,“ přibližuje restauratér Roman Jašek. Až zahrádka v Šalandě konečně otevře, bude se zde mocí najíst až 70 strávníků.

